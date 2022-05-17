محمد الجلاهمة



أحال مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة اللواء عابدين العابدين شابا كويتيا الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات لحيازته حبوبا مخدرة، فيما كشف الشاب عن مفاجأة، اذ قال انه سرق هاتف والدته لبيعه وشراء كمية من الحبوب.



وبحسب مصدر امني، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا من موظف استقبال احد الفنادق عن وجود شاب داخل الفندق بحالة غير طبيعية، وعلى الفور وجه اللواء العابدين بإرسال دورية، وبالانتقال الى موقع البلاغ ارشد الموظف رجال الأمن على محل اقامة الشاب بالطابق الرابع، وخرج الشاب ولم يكن بحوزته اثبات وفي يده كيس بداخله حبوب، وذكر الشاب ان يعاني من الادمان ونظرا لعدم وجود ما يكفي لشراء مخدرات وحبوب سرق هاتف امه وسلمه لرجال الأمن، وبالاستعلام عنه تبين انه كويتي من مواليد 1990.