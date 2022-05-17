أمير زكي



واصل قطاع الأمن العام حملاته المكثفة في عموم محافظات الكويت، وخلال الحملات التي امتدت لأسبوع وتحديدا في الفترة من 7 - 13 الجاري تم ضبط عدد كبير من المخالفين لقانون الإقامة والمطلوبين والمتغيبين وضبطيات مختلفة لحيازة مواد مخدرة ومسكرة، والتعامل مع حوادث مرورية شهدتها البلاد من خلال ضباط التحقيق في المخافر.

وبحسب الإحصائية الخاصة بقطاع الأمن العام والذي يترأسه اللواء فراج الزعبي فقد أسفرت نقاط التفتيش والتي بلغت 650 نقطة تفتيش والحملات الراجلة عن ضبط 389 مطلوبا جنائيا ومخالفا ومتغيبا بواقع 20 مطلوبا جنائيا و138 متغيبا ومتغيبة و231 مخالفا لقانون الإقامة وضبط 61 قضية متعلقة بحيازة مواد مخدرة ومسكرة بواقع 50 ضبطية مخدرات و11 قضية حيازة مواد مسكرة وتم تحرير 2055 مخالفة مرورية والتعامل مع 764 حادث سير.