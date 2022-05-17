الدوحة - فريد عبدالباقي



غادرت بعثة نادي باريس سان جرمان الفرنسي العاصمة القطرية الدوحة أمس عقب انتهاء زيارته والتي تهدف إلى الترويج لمونديال قطر 2022، وحرص الفريق الباريسي على عقد مؤتمر صحافي في فندق «بانيان تري» بمشيرب قلب الدوحة، بحضور المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ونجمي الفريق ماركو فيراتي وبريسنيل كيمبيمبي.



وفي بداية المؤتمر، أعرب بوكيتينو عن سعادته بالتواجد في الدوحة والالتقاء بالجماهير في قطر، وقال: إن الزيارة تستهدف توطيد العلاقة بين النادي الفرنسي ومشجعيه في دولة قطر.



وتحدث بوكيتينو عن استعدادات قطر لكأس العالم، حيث قال: أتيحت لي الفرصة لزيارة ملاعب قطر 2022 وأعتقد أنها مثالية للغاية، حيث سبق لي أن زرتها في عام 2019، متمنيا أن أتواجد في الدوحة لمشاهدة كأس العالم من قلب الحدث مباشرة.



وعن مشاركة منتخب بلاده الأرجنتين في كأس العالم، قال بوكيتينو: كنت في كأس العالم كوريا واليابان، والأمر مثير للغاية، ومن الرائع أن نشارك في كأس العالم في قطر، وأعتقد أن الأرجنتين دائما مرشحة للفوز باللقب، خاصة أنها تمتلك فريقا يلعب من أجل الفوز بالكأس.



وعن مقابلة رئيس النادي ناصر الخليفي في الدوحة، قال: دائما نتحدث مع رئيس النادي فيما يخص مستقبل الفريق.



حزن فيراتي



أبدى لاعب سان جرمان ماركو فيراتي سعادته بالعودة إلى قطر من جديد والالتقاء بالجماهير، وأيضا الاستمتاع بالأجواء، كما أنها فرصة للاستجمام والراحة.



ونفى فيراتي فكرة مغادرة سان جرمان، مشيرا الى أنه يتمنى الاستمرار في باريس أطول فترة ممكنة.



وعن غياب منتخب إيطاليا عن كأس العالم، قال: هو أمر محزن للغاية، وقد شاركت في كأس العالم سابقا ونعرف الشعور عندما تشارك في هذه المنافسة العالمية التي لا تتكرر كل عام.



وقدم فيراتي الشكر إلى سان جرمان، حيث أعطاه النادي الفرصة للعب في أفضل المستويات كونه لم يفكر في الاحتراف إلا في سن الـ 16، والباريسي منحه الفرصة كاملة.



زيارة مركز سدرة



هذا، وحرص نجوم باريس سان جرمان على زيارة مركز سدرة للطب، وذلك لتقديم الدعم المعنوي للأطفال من محاربي السرطان، في مبادرة نظمتها مجموعة QNB الشريك المميز للنادي الباريسي، كجزء من جهود المجموعة لدعم محاربي السرطان، حيث قام نجوم الباريسي بإهداء قمصان الفريق الموقعة للأطفال المرضى، وأيضا التقاط الصور وتقديم الهدايا التذكارية، حيث التقوا نحو 20 طفلا.



من جانبها، قالت مدير عام الاتصالات لمجموعة QNB هبة التميمي: سعدنا بإتاحة هذه الفرصة للأطفال، إيمانا منا بأنهم يستحقون اهتمامنا ودعمنا، للقاء اللاعبين المميزين ممن أتوا لتقديم الدعم المعنوي لهم ورسم الابتسامة على وجوههم، كما سعدنا كثيرا برؤية حماس الأطفال من عشاق كرة القدم ومعجبي سان جرمان، وكجزء من مسؤوليتنا المجتمعية، نسعى لتقديم الدعم المستمر لجميع المبادرات الخاصة لدعم مرضى السرطان.



كما قامت مجموعة أخرى من نجوم الفريق الباريسي بزيارة أطفال أكاديمية سان جرمان في قطر بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم.