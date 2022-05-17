القاهرة - سامي عبدالفتاح



صعدت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من مواجهتها مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بسبب أزمة مباراة النهائي لدوري الأبطال في الدار البيضاء للعام الثاني على التوالي، وقررت الاستمرار في الشكوى المستعجلة المقدمة لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، لحصول على حكم قبل موعد المباراة المقرر يوم 30 الجاري.



وشددت إدارة الأهلي في بيان لها اعتزاز النادي الأهلي بعلاقته مع كل الأندية المغربية، معتبرا أن أزمته مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» فقط.



وكان الكاف قد أعلن إقامة نهائي دوري الأبطال، يوم 30 الجاري، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية للعام الثاني على التوالي، وهو معقل الوداد خصم الأهلي في نهائي دوري الأبطال، كما أن الكاف لم يعلن هذا القرار إلا بعد مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.



وأكد الأهلي في بيانه استعداده لخوض المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال في أي ملعب داخل القارة الأفريقية. والتأكيد على الاستمرار في دعوى النادي أمام المحكمة الرياضية الدولية، أيا كانت نتائج المرحلة القادمة (سلبا أو إيجابا) من كل الجوانب، لأن الأهلي بتاريخه القاري والعالمي، والذي يخوض النهائي الأفريقي للمرة الـ 15، يقوم بدوره ومسؤوليته تجاه قارته التي يعتز بها.



إلى ذلك، تلقى النادي الأهلي خطابا من الاتحاد التونسي لكرة القدم لاستدعاء علي معلول، لاعب الفريق، للانضمام لمنتخب بلاده يوم 30 مايو قبل بدء الأجندة الدولية، وخطابا مماثلا من الاتحاد المالي والموزمبيقي لاستدعاء اليو ديانج وميكيسوني للانضمام إلى منتخبي بلديهما في نفس توقيت المباراة النهائية لدوري الأبطال.



وفي سباق الدوري المصري، تعثر فريق بيراميدز في سباق الصدارة بالتعادل سلبيا مع ضيفه فاركو ضمن الجولة الـ 19، ورفع بيراميدز رصيده بقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونياس إلى 39 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر بفارق نقطتين، كما ارتفع رصيد فاركو بقيادة مدربه البرتغالي نونو ألميدا إلى 27 نقطة في المركز السادس.



وكذلك فرض التعادل الإيجابي (2-2) كلمته على مواجهة المقاولون العرب وضيفه إنبي، ورفع المقاولون العرب رصيده بقيادة مديره الفني محمد عودة إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر وارتفع رصيد إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان إلى 24 نقطة في المركز الثامن وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.



وتستكمل اليوم مباريات الجولة 19 بـ 3 مباريات تبدأ في الخامسة مساء بتوقيت الكويت بلقاء يجمع بين الجونة والمقاصة، وفي السابعة والنصف لقاء فيوتشر والاتحاد السكندري، ويختتم اليوم في العاشرة مساء بتوقيت الكويت، بلقاء الزمالك مع طلائع الجيش.