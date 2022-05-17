الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن خوض العنابي الأولمبي مباراتين وديتين مع نظيره المنتخب الأردني تحت 23 سنة يومي 23 و26 الجاري، في إطار استعدادات المنتخبين قبل السفر إلى العاصمة الأوزبكية طشقند لخوض غمار نهائيات بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل، ويحتضن ستاد الجنوب المونديالي المباراتين الوديتين التي ستقام في الـ 7:00 مساء.



ويخوض المنتخب الأردني معسكرا تدريبيا في قطر خلال الفترة من 21 إلى 28 الجاري، استعدادا لمبارياته بالمجموعة الثانية مع منتخبات الكويت وأستراليا والعراق، فيما يلعب المنتخب القطري ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات إيران وتركمانستان وأوزبكستان (المستضيف).



هذا، وكشف الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن ترتيبات إقامة معسكره التدريبي للمنتخب الأول في الدوحة، خلال الفترة من 25 مايو إلى 4 يونيو، والذي يتضمن خوض مباراتين وديتين أمام منتخبي الهند وأستراليا، في إطار التحضيرات للمشاركة بتصفيات كأس آسيا 2023.



ويلعب منتخب «النشامى» مباراته الودية أمام المنتخب الهندي يوم 28 مايو، ثم أستراليا مطلع الشهر المقبل، ليواصل المنتخب تدريباته في قطر حتى 4 يونيو، ليتوجه بعد ذلك إلى الكويت للمشاركة في التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الأولى برفقة منتخبات الكويت وإندونيسيا ونيبال.



ويستهل النشامى مشواره بالتصفيات بلقاء نيبال في 8 يونيو، ثم مواجهة إندونيسيا بعد 3 أيام، على أن يختتم مشواره بلقاء «الأزرق» يوم 14 من الشهر ذاته، حيث يتأهل بطل المجموعة إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني من المجموعات الـ 6 إلى النهائيات القارية والتي ستقام في العام المقبل.