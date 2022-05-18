عبدالكريم العبدالله



أغلقت وزارة الصحة باب الالتحاق بفريق الخدمات الطبية وكادر حملات الحج.



وذكرت مصادر صحية في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه يتم حاليا فرز وحصر أسماء المتقدمين للانضمام للفريق الطبي لبعثة الحج الكويتية وحملات الحج الكويتية وفقا للشروط والضوابط المقررة التي تم وضعها تمهيدا لرفعها إلى وزير الصحة لاعتمادها قريبا وإصدار قرار وزاري بهذا الشأن.



وتمثلت الشروط لـ «الأطباء» الراغبين في الالتحاق بفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية أن يكونوا من أصحاب تخصصات «الباطنة» أو احد فروعها طب العائلة، ممارس عام، طب طوارئ (جراحة باطنة)، وان يكون لديهم ترخيص مزاولة مهنة صالح في الكويت، فضلا عن أن يكون المسمى الوظيفي (مسجل فما فوق).



أما بالنسبة إلى «الصيادلة، التمريض، التفتيش الصحي، فنيي الطوارئ الطبية»، فيجب أن يكونوا حاصلين على دبلوم دراسي في التخصص فما فوق، وأن يكونوا عاملين في وزارة الصحة ولديهم ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول، أما الإداريون فيجب أن يكونوا موظفين بوزارة الصحة بمدة لا تقل عن 5 سنوات خبرة.



وبالنسبة للكادر الطبي لحملات الحج الكويتية، فقد اشترطت الوزارة أن يكون الكادر من الطبيبات والممرضات اللاتي لا تقل أعمارهن عن 45 عاما وان يكون لديهن محرم مرافق للحملة. وكشفت المصادر عن تسمية رئيس ونائب لرئيس الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية قريبا.