حنان عبدالمعبود



أكدت رئيسة الرابطة الكويتية لأطباء الروماتيزم د.فاطمة بوطيبان ان اليوم التوعوي الذي تنظمه الرابطة الكويتية لأطباء الروماتيزم حول مرض اللوبس تحت عنوان «اللوبس... معا نقدر نتعايش معاه» بالتعاون مع مجموعة اللوبس الكويتية، والتي تتضمن عمل بوث إعلامي في الأفنيوز وإنتاج فيلم توعوي حول مرض اللوبس يتضمن أسباب وأعراض وطرق علاج المرض، بالاضافة الى حملة توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنتاج مجموعة من المطبوعات التوعوية حول المرض، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية خاصة بالأطفال.



وأشارت الى أن مرض اللوبس يعد أحد أمراض الروماتيزم الشائعة ومن أمراض المناعة الذاتية المزمنة التي يمكن أن تؤثر على أعضاء متعددة من الجسم، وهو مرض غير معد ويعد أكثر شيوعا لدى النساء، ويحدث مرض اللوبس عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم وأعضائه، مثل: المفاصل، الجلد، الكلى، كرات الدم، الدماغ، القلب والرئتين.



وثمنت د. بوطيبان جهود كل المشاركين في هذه الحملة.



من جانبها، أكدت أمين سر الرابطة د.نورة المطيري يعتقد أن سبب الخلل في استجابة جهاز المناعة يعود إلى عوامل بيئية، وأسباب وراثية، وقد ينشط المرض بسبب اختلال توازن الهرمونات عند البلوغ، الإجهاد، التعرض لأشعة الشمس، والعدوى الفيروسية.



وأضافت د. نوره أن الأعراض يمكن أن تظهر فجأة أو تتطور ببطء، وقد تكون دائمة أو تتحسن وحتى تختفي تماما لفترة زمنية، وأكثر هذه الأعراض شيوعا طفح على الوجه على شكل فراشة أو في أماكن أخرى من الجسم، الإرهاق الشديد، ألم وتصلب المفاصل وتورمها، ضيق في النفس، ألم في الصدر، جفاف في العين، الصداع وفقدان الذاكرة، الطفح الجلدي، وتقرحات الفم.