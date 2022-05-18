حنان عبدالمعبود



تقيم رابطة أطباء الجلد الكويتية يوما توعويا يوم الخميس المقبل في الأفنيوز بمناسبة يوم اللوبس العالمي.



وقال رئيس رابطة أطباء الجلد د.محمد العتيبي إن مرض اللوبس هو مرض مناعي ذاتي مزمن، حيث تهاجم خلايا الجسم المناعية أنسجة الجسم الطبيعية (مثل: الجلد، المفاصل، والأعضاء) كما أنها غير معدية.



وأضاف العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» أن من أسباب المرض هي المناعة الذاتية عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم أنسجته الخاصة، مشيرا إلى أن السبب غير معروف لكنه أنها مرتبط بالعوامل البيئية والوراثية والهرمونية.



وقال إن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي قد يصابون بالمرض عند ظهور محفزات مثل أشعة الشمس، وبعض الأدوية (مثل: أدوية ضغط الدم، والأدوية المضادة للصرع والمضادات الحيوية).



وبين العتيبي أن أعراض المرض قد تظهر فجأة أو تتطور ببطء، وقد تكون خفيفة أو شديدة، وقد تكون مؤقتة أو دائمة، ويعاني معظم المصابين بها بالنوبات، وتسوء الأعراض والعلامات لفترة، ثم تتحسن أو تختفي تماما.



وعن أعراض المرض قال إنها تشمل تصلب وتورم المفاصل، الإرهاق الشديد، قروح في الفم والأنف، طفح على الوجه (على شكل فراشة) أو في أماكن أخرى من الجسم، ألم في الصدر، ضعف وظائف الكلى، وحساسية من الضوء، وضيق في التنفس، وجفاف في العين، والصداع وفقدان الذاكرة، وتحول أصابع اليدين أو القدمين إلى اللون الأبيض أو الأزرق عند التعرض إلى البرد أو في أثناء فترات الضغط النفسي.



وقال إن النساء الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ما بين عمر 15 و45 سنة، مشيرا إلى مضاعفات المرض كثيرة منها الفشل الكلوي، وزيادة خطر الإجهاض للحمل.



وأشار الى انه لا يوجد اختبار معين لتشخيص مرض اللوبس، وذلك لاختلاف الأعراض بين شخص وآخر، وقد يشمل التاريخ المرضي، والتاريخ العائلي، والتحاليل المخبرية.



وأكد أنه لا يوجد علاج دائم لمرض اللوبس، لكن تغيير نمط الحياة وأدوية معينة خاصة يمكن أن تساعد في السيطرة عليها مثل مسكنات الألم، والأدوية المثبتة للمناعة، والكورتيزون والأدوية الجديدة كالأدوية البيولوجية، كما أنه لا توجد وقاية من المرض، ولكن يمكن التقليل من الإصابة، وذلك بتجنب المحفزات مثل: أشعة الشمس، التوتر، التدخين، قلة النوم.



وشدد العتيبي على مرضى اللوبس تناول غذاء صحي ومتوازن، وأخذ قسط كاف من الراحة وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحد من الإجهاد ومحاولة استخدام تقنيات الاسترخاء، إضافة الى استخدام واقي الشمس.