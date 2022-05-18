محمد الجلاهمة



أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف اهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل خدمة أمن الوطن وأمان المواطنين.



جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عقب افتتاح الشيخ أحمد النواف مبنى إدارة عمليات المرور بمحافظة الأحمدي.



وأكد الشيخ أحمد النواف ان قطاعات الداخلية تسعى الى تقديم أفضل مستوى من الخدمات الأمنية وفق أحدث النظم التكنولوجية عن طريق الاعتماد على أحدث البرامج التدريبية في إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية من عسكريين ومدنيين ورفع قدراتهم ما يساعد في تحقيق الهدف وضمان جودة الخدمات المتعلقة بقطاع المرور.



ووجه الشيخ أحمد النواف رجال المرور إلى الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحد من الاختناقات المرورية بما يكفل تيسير الحركة المرورية والانتشار الواسع لدوريات المرور في كافة الطرق الرئيسة والفرعية والتقاطعات لضبط كل من يحاول مخالفة قواعد وقوانين المرور.



وتقدم بالشكر والتقدير إلى منتسبي الإدارة العامة للمرور على ما يقومون به من جهود لحفظ أرواح مستخدمي الطريق وتواجدهم على مدار الساعة لمتابعة الحركة المرورية على الطرق في كافة المحافظات.



وتفقد الشيخ أحمد النواف أرجاء المبنى ومرافقه ومنشآته واستمع إلى شرح مفصل عما يحتويه من ادارات ثم دشن غرفة عمليات المرور ووحدة غرفة التحكم المركزية وتفقد شعبة كاميرات المراقبة داخل الدوريات.



واطلع على آلية العمل المستحدثة بغرفة عمليات التحكم المركزية وكاميرات الرصد المروري ومتابعة حركة السير في الطريق الرئيسية والتقاطعات المرورية وآلية تسجيل المخالفات غير المباشرة عبر كاميرات الرصد المروري.