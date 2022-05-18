سعود عبدالعزيز



شرع رجال مباحث الجهراء في البحث عن شخص مجهول أقدم على ضرب شاب كويتي وسلبه سماعة بلوتوث بالقوة، فيما أكد المجني عليه أنه لم يسبق أن شاهد المتهم، وأرفق تقريرا طبيا يفيد بتعرضه للضرب، وكذلك إصابات لحقت به جراء طرحه أرضا من قبل المتهم.



وقال مصدر أمني إن الشاب ذكر في إفادته انه لدى خروجه من جمعية تعاونية في منطقة سعد العبدالله وخلال تواجده في ساحة ترابية قريبة من منزل خرج من بين السيارات شخص مجهول وطلب حافظته وهاتفه وحينما قاومه سلب السماعة وهرب. هذا، وسجلت قضية سلب بالقوة وأحيلت للمباحث.