مبارك التنيب



قال مصدر امني لـ«الأنباء» ان المواطنين، واللذين ظهرا في مقاطع عقب عرس في محافظة الأحمدي، أحيلا الى الحجز على ذمة مخالفات جسيمة وتعريض حياة الآخرين للخطر وأحيلت المركبتين إلى كراج الحجز.

وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ذكرت في بيان لها مساء أمس الأول، ‏ان الجهات الأمنية المختصة ضبطت شخصين ظهرا بمقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، وتتضمن قيامهما بأعمال الاستهتار والرعونة، معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وتم تسجيل قضية برقم 2022/80 جنح مرور، وأحيلا إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.