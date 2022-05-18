وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة المجموعة المشتركة للمقاولات التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 69.7% على جميع بنود جدول الأعمال وأبرزها البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم.



وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالرحمن المعروف ان العام 2021 شهد العديد من الإنجازات التي يأتي في مقدمتها تسليم عدد من المشاريع التي عملت الشركة على إنجازها خلال الفترة الماضية في كل من الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.



وأشار المعروف إلى تحقيق الشركة إيرادات تشغيلية بلغت نحو 145.88 دينار، فيما بلغ إجمالي الربح مبلغا وقدره نحو 12.51 دينار بزيادة سنوية قدرها 661% مقارنة بعام 2020.



وأوضح أن ربحية السهم حققت قفزة كبيرة بزيادة سنوية قدرها 204%، حيث بلغت ما قيمته 54.75 فلسا للسهم مقارنة بخسارة السهم 52.52 فلسا خلال 2020، وذلك بسبب تحسن أداء الشركة بشكل ملحوظ بعد التخلص تدريجيا من آثار جائحة كورونا التي أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية للبلاد.



واشتمل جدول أعمال الجمعية العمومية أيضا على عدة بنود أخرى أبرزها سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه، وسماع ومناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية للسنة ذاتها والمصادقة عليه.



كما ناقشت العمومية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلسا لكل سهم، حيث تستحق الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 13 يونيو 2022 وتاريخ التوزيع 16 يونيو 2022.



وأوصت الجمعية العمومية بتفويض إدارة الشركة بتعديل الجدول الزمني للاستحقاق في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني للاستحقاق قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.



كما ناقشت العمومية استقطاع نسبة 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي الإجباري بمبلغ وقدره نحو 1.026 مليون دينار عن السنة المالية ذاتها.