أرجئ حسم لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم الى المرحلة الختامية، وذلك بفوز ليفربول على مضيفه ساوثمبتون 2-1 في لقاء خاضه «الريدز» بتشكيلة رديفة الى حد كبير في المرحلة الـ 37، ليبقي بذلك على آماله بالرباعية التاريخية.

وأرجئت زيارة ليفربول الى ملعب «ساينت ماري» الذي سقط فيه 0-1 في آخر مباراة له في معقل ساوثمبتون في 4 يناير 2021.

ودخل فريق المدرب الألماني يورغن كلوب اللقاء متخلفا بفارق أربع نقاط عن مان سيتي المتصدر الذي تعثر الأحد أمام وست هام (2-2)، لكنه نجح في تقليصه الى نقطة فقط بفوزه الثلاثاء على ساوثمبتون بفضل الياباني تاكومي مينامينو (27) والكاميروني جويل ماتيب (67) اللذين عوضا تخلفه بهدف نايثن ريدموند (13)، ما أرجأ الحسم الى المرحلة الختامية التي يلتقي فيها الأحد على أرضه مع ولفرهامبتون، فيما يلعب فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا مع أستون فيلا على ملعبه أيضا في التوقيت ذاته، ويحتاج ليفربول للفوز على ولفرهامبتون في معقل ليفربول «الأنفيلد»، وألا ينتصر «السيتي» على ضيفه أستون فيلا.



وذكر يورغن كلوب مدرب ليفربول عقب الفوز إن فرصة خطف فريقه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من مان سيتي في الجولة الأخيرة، أو الظفر بالرباعية التاريخية أمر غير محتمل، لكنه ممكن، وقال: «أنا سعيد جدا بالأداء، كان مؤثرا بعض الشيء، لأكون صادقا»، مضيفا هارفي إليوت، وكورتيس جونز، وتاكومي مينامين، أوكسليد تشامبرلين مثل سيارات فيراري في المرآب، ما حدث كان استثنائيا وبسبب هؤلاء الأولاد.



إلى ذلك، تقام اليوم ثلاث مواجهات مؤجلة من مراحل سابقة للدوري الإنجليزي، حيث يستضيف تشلسي نظيره ليستر سيتي (المرحلة 27)، فيما يستقبل إيفرتون نظيره كريستال بالاس (المرحلة 33)، وثالث المواجهات، تجمع بين أستون فيلا وبيرنلي على ملعب الأول في مواجهة مؤجلة من المرحلة الـ 18.



يسعى تشلسي إلى مصالحة جماهيره بعد أن خسر لقب بطولة كأس الاتحاد أمام ليفربول، وذلك عبر تحقيق الفوز والخروج بنقاط المباراة كاملة على حساب ليستر، ويحتل «البلوز» المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بفارق 19 نقطة عن ليفربول صاحب وصافة الدوري، أما ليستر فيدخل المواجهة بروح معنوية عالية، بعد أن فاز في آخر جولتين له الأولى أمام نوريتش (3-0)، والثانية أمام واتفورد انتهت 5-1، ويأمل «الثعالب» لتحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية أمام تشلسي على الرغم من صعوبة المباراة، حيث يحتل الثعالب المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة.



نوتنغهام يقترب من «البريمييرليغ»



تغلب نوتنغهام فورست على نظيره شيفيلد يونايتد بفوز مثير 3-2 بركلات الترجيح. ونجح شيفيلد يونايتد في الفوز في الوقت الأصلي والإضافي على مضيفه نوتنغهام فورست بهدفين لواحد، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب.



وسيواجه نوتنغهام فورست نظيره هدرسفيلد تاون، الذي سبق له الفوز على لوتون، في 29 مايو الجاري على ملعب ويمبلي، في نهائي التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأهل فولهام وبورنموث مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني.

وقد اقتحم المشجعون الملعب بعد المباراة، وأعلنت الشرطة البريطانية انها تحقق حاليا في حادثة الاعتداء التي تعرض لها لاعب ​شيفيلد يونايتد​ ​بيلي شارب​ (المعار من نوتنغهام فوريست) بعد انتهاء المباراة، وحصلت الحادثة إثر نزول أحد المشجعين، وتعرضه للاعب و«نطحه»، وقد تم تسجيل اللقطة عبر الفيديو.