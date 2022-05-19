حقق فريق جازو للسباقات فوزه الأول لهذا الموسم من بطولة العالم للتحمل التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، بعد 6 ساعات حماسية في سباق سبا فرانكورشان، وذلك بمشاركة أبطال العالم مايك كونواي، وكاموي كوباياشي، وخوسيه ماريا لوبيز، على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ «هايبرد» عالية الأداء التي تحمل الرقم 7، إذ تغلبوا على المركبات المنافسة عالية الأداء، بالرغم من تحديات الطقس التي أثرت بشكل كبير على مجريات السباق، ليفوز الفريق بالجولة الثانية من موسم 2022، والتي تعتبر الجولة الأخيرة قبل سباق لومان 24 ساعة.

ومع نجاحه في تقديم أداء مذهل على حلبة ستافلو في بلجيكا الممتدة على طول 7.004 كلم، احتفل الفريق بفوزه السادس على التوالي في سباق سبا فرانكورشان، وكذلك بفوز مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ «هايبرد» عالية الأداء بـ 7 من أصل 8 سباقات منذ إطلاقها في سباق سبا فرانكورشان عام 2021.

كانت بداية السباق واعدة بالنسبة لفريق جازو للسباقات الذي أظهر قدرات غير مسبوقة خلال المراحل. ومع تقدم السباق، تسببت الأحوال الجوية القاسية في عدة حوادث أخرجت العديد من المركبات عن مسار السباق والتي أدت لحدوث عدد من الانقطاعات، ورفع العلم الأحمر عدة مرات.

ومع ذلك، حافظ مايك كونواي وكاموي كوباياشي على أدائهما الثابت طوال السباق.



وخلال الساعة والنصف الأخيرة، تولى خوسيه ماريا لوبيز قيادة مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ «هايبرد» التي تحمل الرقم 7 ليكمل الجزء الأخير من السباق.

وفي ظل اضطرابات الطقس، أصبحت المنافسة على أشدها مع المركبات المنافسة عالية الأداء، وتمكن خوسيه ماريا أخيرا من التقدم في المراحل النهائية لاسيما مع استمرار تحسن ظروف الطقس والحلبة. وبعد مضي ست ساعات، تجاوز خط النهاية وحقق الفوز بفارق 27.473 ثانية عن المركبة المنافسة.



وبهذه المناسبة، صرح آكيو تويودا رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن، قائلا: «أشكر كلا من مايك وكاموي وخوسيه ماريا على فوزهما الأول في هذا الموسم.

وأنا سعيد بالفوز الأول الذي حققه مدير الفريق الجديد كاموي، وأشكره على جهوده الكبيرة في إدارة الفريق وقيادة مركبة السباق.

وعلى الرغم من أن المطر الغزير قد شكل تحديا كبيرا خلال السباق، إلا أننا في تويوتا نؤمن بأن المركبات يجب أن تكون آمنة للقيادة تحت أي ظرف كان.

وكأي سباق نخوضه، فقد أكسبنا هذا السباق خبرات ومعطيات جديدة مهمة ستساعدنا في الاستمرار بتطوير أفضل مركبات على الإطلاق تمكن السائقين من قيادتها بكل ثقة.

وأتطلع لأن يعزز أفراد الفريق جهودهم للاستفادة من الأداء المتفوق لمركبات تويوتا GR010 الكهربائية الـ «هايبرد» عالية الأداء، وتقديم أفضل ما لديهم خلال سباق لومان 24 ساعة المقبل. والشكر موصول للمشجعين والجمهور الكريم على دعمهم المستمر».

تجدر الإشارة الى مشاركة تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات السيارات، بما في ذلك سباق الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل WEC، و«سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة».

ويعد سباق «لو مان 24 ساعة» المرتقب أهم حدث في بطولة العالم للتحمل، ومن المقرر إقامته يومي 11 و12 يونيو المقبل، حيث سيتنافس فريق جازو للسباقات لتحقيق الانتصار الخامس على التوالي في هذا السباق الأسطوري.