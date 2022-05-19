يأمل فريق هامبورغ إنهاء فترة غيابه عن الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا» عندما يلعب اليوم مواجهة الذهاب في معركة الصعود والهبوط أمام هرتا برلين، الذي يدربه أسطورة هامبورغ السابق فيليكس ماغاث، على أن يتم تحديد المقعد الوحيد المتبقي في الدوري الألماني في مباراة الإياب الاثنين المقبل في هامبورغ.



وبينما فشل هرتا بصعوبة في البقاء مستقيما، استعاد هامبورغ آماله في الصعود بانتصارات مذهلة في الجولات الأخيرة من دوري الدرجة الثانية.



وأكد مدرب هامبورغ تيم والتر أمس أنه يعرف زميله فيليكس ماغاث جيدا، مضيفا: لكننا لم نلتق على أرض الملعب من قبل، بالطبع لديه خبرة أكبر، لكننا صغار، متعطشون للنصر وشجعان.

وتم تعيين المخضرم ماغاث لتدريب هرتا لقيادة الفريق إلى بر الأمان، لكن الخسارة في آخر مباراتين أدت إلى هبوط الفريق إلى المركز الذي يلعبه في مباراة الملحق أمام هامبورغ الذي احتل المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية.



وقال مدرب هامبورغ: «لقد فزنا في آخر خمس مباريات، وتمكنا من تعويض فارق سبع نقاط، ربما يمنحنا ذلك ميزة على هرتا»، مؤكدا أن فريقه محظوظ لحصوله على المركز الثالث خلف شالكه وفيردر بريمن الذين صعدا إلى «البوندسليغا» بعد هبوطهما الموسم الماضي، على عكس هامبورغ، الذي هبط في 2018 ومنذ ذلك الحين لم يستطع التأهل.