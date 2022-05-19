القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



مفاجأة جديدة من مفاجآت الدوري المصري، خاصة مع بداية الدور الثاني للمسابقة، حيث تعثر الزمالك، المتصدر الحالي لجدول الترتيب، للمرة الثانية على التوالي بالخسارة أمام فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري، بهدف دون رد سجله النيجيري فيكتوري في الدقيقة 70 ضمن الجولة 19 وذلك على ملعب ستاد القاهرة.



وتجمد رصيد الزمالك بقيادة مدربه جيسوالدو فيريرا عند 41 نقطة في صدارة الترتيب من 19 مباراة، فيما ارتفع رصيد الطلائع إلى 26 نقطة في المركز السابع.



وخسر الزمالك في الجولة الماضية، على نفس الملعب، أمام إنبي بثنائية دون رد، وهو ما دفع المشرف على الفريق أمير مرتضى منصور بطلب نقل مباريات الفريق الى ملعب الدفاع الجوي الذي يلعب عليه بيراميدز منذ سنوات بعد أن تحول المعلب إلى عقدة للفريق الذي لم يحقق عليه الفوز خلال 6 مواجهات متتالية في مختلف المسابقات وبلا تسجيل اي هدف.



وفي مفاجأة أخرى، تلقى الاتحاد هزيمة جديدة أمام فيوتشر 3-4 وهي الهزيمة الثالثة للفريق السكندري مع المدرب عماد النحاس بعد رحيل حسام وإبراهيم حسن، كما حقق مصر المقاصة فوزاً مهماً على مضيفه الجونة 1-0.