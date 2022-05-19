الدوحة - فريد عبدالباقي



تترقب أندية الدوري القطري إعلان مؤسسة دوري نجوم قطر، جدول مباريات دوري نجوم QNB لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2022-2023، والمزمع انطلاقه مطلع شهر أغسطس المقبل، وذلك حتى تستعد الأندية القطرية من خلال إقامة معسكرات التدريبية داخل الدوحة وخارجها، حيث تنطلق تدريبات الفرق القطرية منتصف الشهر المقبل.



وتدرس مؤسسة دوري نجوم قطر على إقامة الجولات الأولى من عمر مسابقة الدوري على بعض الملاعب المونديالية للاستفادة من تقنية التبريد، بسبب صعوبة إقامة المباريات خلال شهر أغسطس المقبل على ملاعب الأندية.



وكان الاتحاد القطري لكرة القدم أعلن في وقت سابق عن انطلاق الدوري القطري مطلع أغسطس المقبل، بسبب استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 والتي ستقام خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين.



كما أعلن الاتحاد القطري عن انطلاق بطولة كأس أمير قطر في 29 يناير المقبل، والمباراة النهائية يوم 5 مايو 2023.



28 لاعباً في قوائم الفرق



ومن المتوقع أن يستمر نظام تسجيل 28 لاعبا في قوائم الفريق الأول والرديف، ومع وجود دراسة بإمكانية زيادة عدد اللاعبين المحترفين إلى 6 لاعبين على أن يكون بينهم لاعب آسيوي، وذلك بسبب أن هناك بعض الأندية سوف تفتقد جهود لاعبيها الدوليين لانضمامهم إلى صفوف المنتخبات الوطنية التي تستعد لبطولة كأس العالم.



يذكر أن الاتحاد القطري لم يعلن حتى الآن عن موعد بطولتي السوبر القطري وكأس قطر، واللتين لم تقاما في الموسم المنصرم بسبب ضغط الروزنامة المحلية.



أبطال آسيا



هذا، وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت سابق اعتماد توزيع مقاعد دوري أبطال آسيا 2023، وذلك بعد إصدار النسخة الأحدث من تصنيف مسابقات الأندية في الاتحاد، حيث تراجع عدد مقاعد الكرة القطرية إلى مقعدين مباشرين في المجموعات، ومقعدين في التصفيات المؤهلة.



ويمثل قطر مباشرة في دوري أبطال آسيا 2023، بطلا الدوري وكأس أمير قطر، بالإضافة إلى ثالث ورابع دوري نجوم QNB اللذين يخوضان التصفيات المؤهلة.



وشهدت النسخة الحالية لدوري الأبطال عودة الفرق القطرية الأربعة في الظهور بالبطولة بعدما حجزت ثلاثة فرق مقاعدها بشكل مباشر - السد بطل الدوري، والدحيل بطل الكأس، والريان ثالث الدوري- وفق تصنيف الاتحاد القاري، فيما ضمن الغرافة -رابع الدوري- التأهل لدور المجموعات مستفيدا من عدم حصول الأندية الإيرانية على الرخصة الآسيوية.



وشاركت الكرة القطرية في النسخ الأخيرة لدوري أبطال آسيا بثلاثة مقاعد مباشرة، مقعد عبر التصفيات وذلك حتى 2022، وتراجع عدد المقاعد بعد النتائج غير الجيدة لأندية قطر في النسخة الأخيرة لدوري الأبطال 2021 بوداع السد والريان والدحيل الدور الأول، وعدم نجاح الغرافة في اجتياز التصفيات، وبالتالي ستشارك قطر بمقعدين مباشرة ومقعدين في التصفيات بنسخة 2023.



وفي النسخة الحالية لدوري الأبطال 2022، نجح فريقا الدحيل والريان في بلوغ الدور ثمن النهائي، فيما ودع فريقا السد والغرافة منافسات دور المجموعات.