الرياض ـ خالد المصيبيح



يرعى ولي العهد السعودي صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم في التاسعة بتوقيت الكويت المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك السعودي التي تجمع الهلال والفيحاء التي ستقام على ملعب الجوهرة المشعة.

وتدخل مسابقة كأس الملك اليوم نسختها الـ47 بعد أن توقفت 17 موسما من 1991 إلى 2007 وهي التي انطلقت في موسم 1957 وحقق الوحدة أول ألقابها فيما يعتبر الأهلي الأكثر فوزا بلقبها من خلال 13 بطولة، فيما يبحث الهلال اليوم عن وصافة الأهلي حيث يتساوى مع الاتحاد بـ9 ألقاب.



وتعبر مسابقة كأس الملك في السنوات الأخيرة فرصة ومتنفسا لفرق الوسط في الدوري السعودي بعد أن حقق التعاون والفيصلي لقبين في السنوات الثلاث الأخيرة ومنحت الفرصة لهما في المشاركة في بطولة الأندية الآسيوية، وعليه يسعى الفيحاء اليوم لتكرار ما فعله التعاون والفيصلي وان كان الأمر صعبا نظرا لأن الهلال اعتاد على مثل هذه الأجواء والمباريات النهائية مقارنة بالفيحاء الذي سيعيشها لأول مرة في تاريخه.



والتقى الفريقان في الدوري هذا الموسم مرتان تعادلا في الأولي ذهابا بالرياض سلبا وفاز الفيحاء إيابا في المجمعة مطلع مايو الجاري بهدف نظيف وهي النتيجة التي تمثل دفعة معنوية للفيحاء فيما ستكون درسا للهلال لعدم تكرار ذلك خاصة ان اللقاء على نهائي غال جدا على قلوب المشجعين.

واذا كان الهلال يعول على وجود عدد من النجوم سواء أجانب أو محليين وأصحاب خبرة واسعة في النهائيات، فإن الفيحاء يمتاز بحسن تفاهم وانسجام خطوطه ومن خلفهم حارس مرماه الصربي بريجوفيتش الذي كان خلف وصول الفريق للنهائي خاصة في مباراته في الدور نصف النهائي أمام الاتحاد متصدر الدوري.



ويفتقد الهلال اليوم عددا من نجومه لأسباب مختلفة كالبيروني كاريللو والكولومبي كويلار للإصابة ومحمد كنو للإيقاف وياسر الشهراني لتراكم البطاقات، فيما يغيب عن الفيحاء الغاني صامويل أوسو ومالك عبدالمنعم للإصابة.