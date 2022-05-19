أصبح مزارع فنزويلي يبلغ 112 سنة رسميا أكبر رجل على قيد الحياة بعدما توفي حامل اللقب السابق، على ما أعلنت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية. وقالت الموسوعة في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني إنها تثبتت رسميا في فبراير 2022 من أن خوان فيسينته بيريز هو أكبر رجل على قيد الحياة.



وأوضحت أن بيريز «يتمتع بصحة وذاكرة ممتازتين، إذ يتذكر طفولته وزواجه وأسماء أشقائه وأطفاله وأحفاده»، مضيفة أنه «يحب أن يكون محاطا بعائلته وأصدقائه الذين يخبرونه قصصا ويجرون محادثات ممتعة معه».



وولد بيريز في 27 مايو 1909 في ولاية تاتشيرا الغربية، وكان في سن الخامسة يساعد والديه في حصاد قصب السكر والبن.