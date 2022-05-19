بعد حوالى أربع سنوات من سبر أغوار المريخ، يعتزم المسبار «إنسايت» إنهاء عملياته خلال الصيف بسبب الغبار المتراكم على ألواحه الشمسية.



غير أن البيانات التي تم جمعها سيستخدمها العلماء من العالم أجمع لسنوات عدة، للاستمرار في تحسين فهم طريقة تشكل الكواكب، على ما أشارت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا».



وقد سجل المسبار «إنسايت»، المزود خصوصا بجهاز فائق الحساسية لقياس الزلازل، أكثر من 1300 «هزة مريخية»، إحداها بقوة 5 درجات قبل أسبوعين فقط، وهي الأقوى حتى الآن.

لكن قبل انتهاء المهمة، بحدود شهر يوليو المقبل، سيتم إطفاء جهاز قياس الزلازل. وسيقاس مستوى الطاقة في المسبار بعدها بواقع مرة يوميا تقريبا، ويتم التقاط بعض الصور أيضا. وبحلول نهاية العام 2022، ستتوقف المهمة بالكامل.