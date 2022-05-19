اقتحم عدد كبير من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، امس، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقال شهود عيان إن المستوطنين الذين تجاوز عددهم 160 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من باب «المغاربة»، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، فيما تولى حاخامات تقديم روايات حول الهيكل المزعوم، فيما دعا رئيس منظمة «لاهافا» الإرهابية، الحاخام بنتسي جوبشتاين، وأحد تلاميذ الحاخام المتطرف مائير كهانا إلى تفكيك مسجد قبة الصخرة من أجل تدشين الهيكل المزعوم، في ساحات المسجد الأقصى.



ونشر جوبشتاين إعلانا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وحسابه على موقع «إنستغرام»، دعا فيه «منظمات الهيكل» واليمين الصهيوني إلى الحشد يوم الأحد المقبل، لمناسبة ما يسمى «يوم القدس»، من أجل اقتحام ساحات المسجد الأقصى، وبدء مخطط تفكيك قبة الصخرة، بغية الشروع في تشييد «الهيكل» المزعوم.



واسم منظمة «لاهافا» مشتق من الأحرف الأولى لمنظمة «منع ذوبان اليهود في الأرض المقدسة» باللغة العبرية، وهي تدعو بشكل صريح وعلني إلى طرد جميع العرب من أرض فلسطين التاريخية، ولديها برنامج لـ«حماية الفتيات اليهوديات من الارتباط بغير اليهود» حفاظا على «نقاء الشعب اليهودي».



وبالموازاة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مخيم جنين شمال الضفة الغربية مجددا أمس واعتقلت شابا.



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن مصادر أمنية ومحلية أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم، ونشرت قناصتها على عدد من أسطح المنازل، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المخيم.



وأضافت المصادر ذاتها أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشاب اسيد تركمان بعد أن داهمت منزل ذويه، وسط اندلاع مواجهات.



في هذه الاثناء، حذر رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية من استئناف إسرائيل لسياسة الاغتيالات لقادة الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك سيترتب عليه مواجهة شاملة.



وجاءت تحذيرات هنية بعد إعلان مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنها مازالت ترى أن خيار اغتيال قادة حماس في قطاع غزة مطروح على الطاولة.



وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس في بيان صحافي إن هنية وجه رسائل إلى العديد من القادة والدول العربية وأطراف دولية «حذر فيها من استئناف سياسة الاغتيالات بحق قيادات المقاومة الفلسطينية، وما سيترتب على هذا التوجه العدواني من نتائج».



وأوضح أن إسرائيل صعدت لهجتها باغتيال قيادات في الحركة، ورئيسها في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام الجناح العسكري لحماس محمد الضيف وغيرهم، مشيرا إلى أن تنفيذ ذلك سينطوي عليه ردود فعل لا يستطيع أحد تقدير مداها وتبعاتها وتنذر بمواجهة شاملة سيدفع الاحتلال ثمنا ليس في الحسبان.



وتابع النونو أن هنية دعا الدول والأطراف الدولية لنقل الرسالة لإسرائيل، تحذرها من العواقب المترتبة على تنفيذ تهديداتها ووضع الدول والأطراف أمام مسؤولياتهم تجاه ما يمكن أن تؤدي إليه السياسة الإسرائيلية في المنطقة.



وكان مسؤولون في الجيش الإسرائيلي قالوا أمس الاول إن خيار اغتيال السنوار والضيف مازال مطروحا على الطاولة.



وخلال الأسابيع الاخيرة خرجت دعوات من أعضاء «الكنيست» من اليمين الاسرائيلي لاغتيال السنوار في أعقاب مقتل ثلاثة إسرائيليين في هجوم شرق تل أبيب.