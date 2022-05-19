أعلنت قوات البحرية الإيرانية ضبط سفينة لتهريب الوقود وتوقيف أفراد طاقمها، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي أمس.



وأعلن مجتبى كهرماني رئيس السلطة القضائية في إقليم هرمزجان الواقع جنوب إيران ضبط سفينة أجنبية تنقل 550 ألف ليتر من الوقود المهرب في مياه الخليج العربي.



ونقل عنه التلفزيون الإيراني قوله إن «أفراد الطاقم السبعة تم توقيفهم» من دون كشف جنسياتهم.



وكان كهرماني قد أعلن الجمعة الماضي ضبط سفينتين، كما سجلت 3 وقائع مماثلة في أبريل الفائت.



وفي الأسابيع الأخيرة أشارت طهران إلى اعتراض عدد من السفن على المسارات البحرية المؤدية إلى الخليج العربي.



من جهة أخرى، قتل 4 أشخاص بينهم المهاجم وجرح 7 آخرون في عملية احتجاز رهائن في مقر مؤسسة حكومية في غرب إيران، وفق ما أفادت مصادر رسمية.



وقال قائد الشرطة المحلية في مدينة إيلام الجنرال دلاور القاصي مهر في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن «رجلا يبلغ 37 عاما من مؤسسة المستضعفين في مدينة إيلام، دخل قاعة مسلحا برشاش كلاشنيكوف وقنبلتين».



ومؤسسة المستضعفين هي إحدى أبرز الجمعيات الخيرية في إيران.



وأوضح أن المهاجم «اتخذ أفرادا من المؤسسة رهائن وراح يطلق النار وفجر قنبلة، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص بينهم امرأتان وجرح 7».



وأشار قائد الشرطة المحلية في مدينة إيلام، إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع لأن 4 من الجرحى «حالتهم حرجة».



وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، إلى وجود «دوافع شخصية» لدى المهاجم الذي انتحر في الموقع. ونشرت الوكالة تسجيل فيديو يظهر عددا من الشرطيين ومسلحين بلباس مدني وعناصر في الهلال الأحمر الإيراني في محيط المبنى.