

استنكر الرئيس الأميركي جو بايدن فكر «تفوق البيض»، خلال زيارته لمدينة بوفالو بولاية نيويورك، حيث قتل مسلح 10 أشخاص وأصاب ثلاثة آخرين، 11 منهم أميركيون من أصل افريقي.



وقال بايدن «فكر تفوق البيض سم ينتشر في كياننا السياسي. نحتاج أن نقول بوضوح وبقوة قدر المستطاع أن أيديولوجية تفوق البيض لا مكان لها في أميركا».



وفتح بايتون جيندرون، وهو شاب أبيض يبلغ من العمر 18 عاما، النار في متجر في مدينة بوفالو يوم السبت الماضي. ويقال إنه كان مدفوعا بنظرية مؤامرة يمينية متطرفة مفادها أن البيض معرضون لخطر استبدالهم بالمهاجرين والملونين. ويجري التحقيق في المذبحة باعتبارها جريمة كراهية بدوافع عنصرية.



وأوضح بايدن «ما حدث هنا بسيط ومباشر: إرهاب. إرهاب. إرهاب داخلي. يرتكب العنف لخدمة الكراهية والتعطش الشرير لقوى التي تحدد مجموعة على أنها أدنى مرتبة بطبيعتها من أي مجموعة أخرى».



ويعد هجوم بوفالو الأكثر دموية في الولايات المتحدة حتى الآن في عام 2022 وواحدا من 202 حادثة من هذا النوع على الأقل ـ معرفة بأنها حادثة أصيب أو قتل فيها أربعة أشخاص أو أكثر ـ حتى منتصف مايو، وفقا لأرشيف عنف السلاح.