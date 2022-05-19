رشيد الفعم



أكد وزير الصحة د.خالد السعيد أن الوزارة مقبلة على العديد من المشاريع والبرامج والاستراتيجيات التي ستدفع إلى النهوض بالقطاع الصحي على جميع المستويات، وذلك وفق دراسات تعكف الوزارة على إعدادها.

وأشار السعيد في تصريح لـ«الأنباء» إلى أنه ضمن تلك البرامج والاستراتيجيات التي تم تفعيلها فتح أقسام في المحافظات لعلاج مرضى السرطان كما في مستشفى الجهراء على سبيل المثال والذي سيخدم المرضى في المحافظة، وكذلك افتتاح قسم لمرضى السرطان في مستشفى جابر والذي سيخدم مرضى المناطق المحيطة.

وأضاف د. السعيد أن هذه الاستراتيجية جاءت من أجل تخفيف العناء عن المرضى وتوسيع نطاق الخدمة المقدمة، بحيث تكون كل محافظة لها أقسام تخصصية.

وبخصوص فحص العمالة المنزلية والخدم، ذكر د. السعيد أنه تم تخصيص الفترة الصباحية لحضور الخادم بكفيله المواطن، مبينا أن هذا الأمر لا يحتاج إلى موعد مسبق مع مراعاة الأولوية للمواطنين، فيما خصصت الفترة المسائية لمناديب الشركات.