حنان عيد المعبود



علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة، ان وزارة الصحة تعد العدة لافتتاح قسم تابع للمجلس الطبي خاص لخدمة المراجعين من اصحاب التعيينات الجديدة في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وقال المصدر «ان القسم سيتم افتتاحه لاستقبال المراجعين بداية الأسبوع المقبل في مركز الفنيطيس كمرحلة أولى للتسهيل على المراجعين وتخفيف الضغط على المبنى الرئيسي للمجلس الطبي».

وتوقعت المصادر ان يتم افتتاح مراكز أخرى خلال الفترة المقبلة لخدمة المراجعين من اصحاب التعيينات الجديدة في محافظات اخرى، وذلك من اجل تطوير العمل وتوزيع المراجعين حسب عناوين سكنهم على هذه المراكز.