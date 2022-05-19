عبدالكريم العبدالله



بدأت وزارة الصحة بتحويل مكافآت الاعمال الممتازة لمستحقيها من القطاعات والادارات التي انتهت من التدقيق على كشوفها الى البنك المركزي على أن يتم ايداعها في حساباتهم في البنوك قريبا.



وسيتم استكمال التدقيق على القطاعات والادارات والمناطق الصحية والمستشفيات التي لم يتم الانتهاء منها قريبا وتحويلها الى البنوك بعد الانتهاء منها مباشرة



ومن شروط مستحقي «الممتازة» أن يكون الموظف من الحاصلين على تقدير «امتياز» عام 2021، وألا يكون الموظف قد وقعت عليه عقوبة تأديبية خلال عام 2021، فضلا عن ألا يكون الموظف قد تجاوزت مدة إجازته المرضية خلال عام 2021 فترة 15 يوما عدا دخول المستشفى. وتضمنت الضوابط أن يكون الموظف معينا على درجة جدول المرتبات العام أو المعينين بالمرتبات، وأن تكون مدة المزاولة الفعلية لعمل الموظف خلال السنة الميلادية موزعة على 70% من عدد أيام النوبة للعاملين بهذا النظام كل حسب نظام النوبة الخاضع له، و180 يوم عمل فعليا لباقي الفئات الأخرى.



وذكرت الضوابط أنه تحسب مدة المزاولة الفعلية بعد استبعاد مدة الانقطاع (الوقف عن العمل الإعارة ـ التفرغ بكل أنواعه والبعثات والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها أيام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الإجازات المرضية خلال فترة الرقود بالمستشفى فقط).



وأشارت الضوابط الى أن صرف مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة يأتي وفقا لجدول ديوان الخدمة المدنية في منح الأعمال الممتازة، ويجوز منحها بفئات أقل، إذ يتمثل في منح الأطباء والاستشاريين ومديري الإدارات 1500 دينار، كما يصرف للصيادلة والفنيين والمراقبين 1300 دينار و1000 دينار لرؤساء الأقسام والهيئة التمريضية، و800 دينار لكل من الموظفين والإداريين و400 دينار للوظائف المعاونة والفنية المساعدة، موضحة أن هذا يأتي حسب كتاب الديوان، علما أنه يحق للوزارة منح هذه المكافأة بفئات أقل.