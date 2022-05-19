أفادت صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة السورية، بأن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، سيصل إلى دمشق السبت المقبل.



ونقلت الصحيفة عن مصادر، إن بيدرسون سيصل إلى سورية مساء السبت في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد.



وسيبحث بيدرسون في دمشق ترتيبات عقد الجولة الجديدة للجنة الدستورية في جنيف، ومن المقرر أن يلتقي إضافة إلى المقداد كلا من الرئيس المشترك للجنة من طرف النظام، أحمد الكزبري، والسفير الروسي في دمشق، ألكسندر يفيموف.



فيما سيلتقي الأحد مع أعضاء لجنة مناقشة تعديل الدستور المصغرة عن وفد المجتمع المدني من طرف الحكومة.



وبحسب الصحيفة، ستعقد الجلسة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية في 30 الجاري، وسيصل وفد الحكومة برفقة عدد من أعضاء وفد المجتمع المدني المحسوبين على دمشق، إلى جنيف في 28 من الشهر نفسه، على متن طائرة خاصة تنطلق من دمشق.



وفي مؤتمر «بروكسل» لدعم مستقبل سورية، الذي عقد في 10 الجاري، قال بيدرسون: «لقد ناشدت جميع الأعضاء للتعامل مع الجلسة (الأخيرة من أعمال اللجنة الدستورية) بشعور من التسوية والمشاركة البناءة، والتركيز على الأشياء التي يمكن للسوريين البدء بالاتفاق عليها».



كما يأمل أن تتمكن اللجنة في نهاية المطاف من المساعدة في وضع عقد اجتماعي جديد للمساعدة في التئام جراح الصراع المدمر، بحسب تعبيره.