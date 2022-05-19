جدّدت مجموعة OSN، الشركة الرائدة في تقديم المحتوى التلفزيوني المتميز بالمنطقة، قنواتها التخصصية الحصرية الـ 18، بإطلاق تسع قنوات جديدة ومحدثة، وذلك في خطوة تهدف إلى إضفاء روح متجدّدة على خدماتها المقدمة مباشرة إلى المشتركين المنزليين وإثراء تشكيلتها من البرامج الجذابة والمحتوى المتفوّق.

وصُمّمت هذه القنوات لتقديم برامج تلفزيونية مجدولة عالمية المستوى، عبر قنوات تخصصية مصنفة بحسب المحتوى لتمكين المشاهدين على الاستمتاع بمزيد من المحتوى الذي يحبونه، وبمظهر وشعور متجدِّد عبر قنواتها الحصرية الثماني عشرة، التي صُمّمت جميعها لتلبية احتياجات المشاهدين. وتواصل OSN تنسيق مجموعة متنوعة من المحتوى العالمي والإقليمي المتميز ليُعرض على قنواتها التي خضعت حديثًا للتجديد، سعيًا منها للحفاظ على حضورها القوي في السوق بوصفها أفضل مقدّم لخدمة التلفزيون المدفوعة في المنطقة.

وتشتمل القنوات المجدَّدة على قنوات OSN يا هلا وOSN يا هلا بالعربي وOSN يا هلا أفلام. كذلك، يمكن مشاهدة مجموعة رائعة من البرامج والأعمال العالمية المتفوقة على OSN Showcase وOSN Movies Hollywood وOSN Movies Premier وOSN Series Prime. أما القناة OSN W المخصصة للمرأة، فستبث محتوى ملهمًا من إبداع صانعات محتوى بارزات ومؤثرات.

وبوسع جمهور المشاهدين أن يترقّب مجموعة آسرة من أحدث البرامج ضمن محتوى عالمي متفوّق، يُبثّ إليهم في أعقاب اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها OSN حديثًا مع عدد من الاستوديوهات العالمية الكبرى مثل HBO وNBC Universal وParamount+ وEndeavor Content وMGM وSony. وتقدم مجموعة القنوات الحصرية الجديدة تجربة تلفزيونية مريحة وزاخرة بالبرامج العالمية والمحلية، تتضمّن قنوات OSN وقنوات خارجية أخرى متاحة حصريًا عبر OSN بينها Disney وNickelodeon وTLC وE! Entertainment، والتي ترسخ مكانة OSN بوصفها خدمة التلفزيون المتميزة المدفوعة، الرائدة في المنطقة.

وقال نيك فورورد الرئيس التنفيذي للمحتوى الرقمي والمدير التنفيذي لقنوات OSN+ في مجموعة OSN، إن العامين الماضيين شهدا تحولًا جذريًّا في سوق التلفزيون واستهلاك المحتوى، مؤكّدًا أن "قنواتنا التي خضعت للتجديد والترقية سوف تقدّم تجربة مشاهدة تلفزيونية فريدة يحظى فيها المشاهدون بقنوات تخصصية أفضل وأثرى بالمحتوى العالمي عالي الجودة، ما يسهّل عليهم العثور على برامجهم وأفلامهم المفضلة".

وبوسع المشاهدين الاستمتاع بمتابعة المسلسلات التلفزيونية "بابلو" و"سوتس بالعربي" و"ناطحة سحاب"، على OSN يا هلا، القناة المخصصة للمحتوى العربي من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويمكن العثور على أفضل محتوى عالمي مدبلج إلى العربية في المواسم الجديدة من المسلسلات ذات الشعبية: "إخواتي" و"التفاح الحرام" و"فتاة النافذة"، في القناة الجديدة OSN يا هلا بالعربي. وبالإمكان كذلك مشاهدة أفلام كبيرة مثل "تراب الماس" و"ليلة هنا وسرور" و"الكويسين" و"نورت مصر" و"غزة مونامور" على OSN يا هلا أفلام، بجانب العديد من الأفلام العربية الكوميدية والرومانسية وأفلام الغموض.

وصُمّمت القناة OSN Showcase خصيصًا للجمهور الباحث عن وجهة واحدة لأفضل المسلسلات الغربية والأفلام الكلاسيكية الحائزة على جوائز عالمية، بالإضافة إلى الأفلام الوثائقية، فيما تختصّ قناة OSN Movies Premiere بالأفلام الجديدة كليًا التي تتضمن أشهر الأفلام الكبيرة، والأفلام الفائزة بالجوائز، والأفلام المحببة لعامة الجمهور والأفلام المفضلة عند شرائح معينة من المشاهدين. أما القناة OSN Series Prime فصُمّمت لمحبي الأعمال الدرامية الطبية والقانونية والجنائية، لتغدو وجهة تشويق واحدة لأفضل الأعمال الدرامية المهنية.

يمكن الحصول على معلومات أوفى وعرض القائمة الكاملة من القنوات والبرامج بزيارة OSN.com. هذا، وتتاح قنوات OSN أيضًا عبر مقدمي خدمات الاتصالات المحليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.