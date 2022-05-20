نفى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن أن القوات الروسية المنتشرة في سورية استخدمت لأول مرة منظومة «إس-300» للدفاع الجوي ضد مقاتلات إسرائيلية.



وكانت وسائل إعلام، منها القناة الـ 13 الإسرائيلية، قد أفادت بأن الجيش الروسي، وفي حادث غير مسبوق، أطلق صواريخ «إس-300» على طائرات حربية إسرائيلية أثناء شنها غارات على أهداف قرب مدينة مصياف في ريف حماة الجنوبي الغربي الأسبوع الماضي، مرجحة أن ذلك قد يعني تغيير موسكو بشكل ملموس نهجها إزاء إسرائيل.



غير أن بوغدانوف الذي يتولى منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا اعتبر في حديث إلى وكالة «تاس» على هامش «قمة قازان الاقتصادية الدولية.. روسيا- العالم الإسلامي»، أن هذه التقارير كاذبة.



وقال: «أعتقد أن ذلك ليس حقيقة بطبيعة الحال. يجب التأكد من مدى مصداقية هذه المعطيات لدى عسكريينا، غير أنني اعتبر هذا الخبر كاذبا تماما».



وأكد الديبلوماسي أن آلية تفادي التصادم بين روسيا وإسرائيل في سورية تواصل عملها، مشيرا إلى أن موسكو تولي أهمية كبيرة إلى «علاقاتها الخاصة» مع إسرائيل.



في الوقت نفسه، أعرب بوغانوف عن خيبة أمل موسكو «إلى حد ما» إزاء إدلاء عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين «بتصريحات معادية لروسيا» على خلفية أحداث أوكرانيا، لافتا إلى أن هذه التصريحات «لا تتماشى مع الصداقة التي تتمتع بها تقليديا العلاقات التي عملت الدولتان على تطويرها على مدى 30 عاما».