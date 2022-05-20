قتل رئيس المجلس البلدي في بلدة النعيمة وبرفقته أمين «الفرقة الحزبية»، بإطلاق نار على يد مجهولين، في بلدة النعيمة شرقي محافظة درعا، جنوبي سورية.



وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بمقتل رئيس مجلس بلدي النعيمة عوض العبود وأمين فرقة حزب البعث العربي الاشتراكي في البلدة فؤاد العبود بريف درعا الشرقي جراء إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين.



وذكرت أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بشكل مباشر على عوض العبود المكلف برئاسة مجلس بلدة النعيمة وفؤاد العبود أمين فرقة الحزب في البلدة نفسها ما أدى إلى مقتلهما على الفور.



وتسلم عوض العبود رئاسة بلدية النعيمة خلفا لرئيسها السابق علاء العبود والذي قتل بعبوة ناسفة ايضا في 23 من ديسمبر 2021 قرب دوار الخربة في مدينة درعا.



وتضاف عملية الاغتيال هذه إلى سلسلة اغتيالات استهدفت رؤساء البلديات وشخصيات عاملة في مؤسسات حكومية في درعا، منذ سيطرة الجيش على الجنوب السوري عام 2018، عقب حملة عسكرية بدعم روسي.