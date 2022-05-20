تشارك الكويت في اجتماع الدورة الـ 27 للمنظمة العربية للطيران المدني الذي يستضيفه المغرب بحضور ممثلي الدول العربية الأعضاء بالمنظمة وهيئات إقليمية ودولية معنية.



وقال نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني في الإدارة العامة للطيران المدني م.دعيج العتيبي في تصريح لـ «كونا» إن مشاركة الكويت في هذا الاجتماع: «تأتي في سياق حرصنا على المساهمة في آليات العمل العربي المشترك ولاسيما في قطاع الطيران المدني».



وأضاف ان الكويت تضطلع بدور مهم من أجل النهوض بقطاع الطيران المدني في الدول العربية، مشيرا في هذا السياق إلى شغلها مناصب عدة في مختلف هيئات الطيران العربي.



وأوضح أن الاجتماع سيناقش جملة من المواضيع المتعلقة بصناعة الطيران المدني أبرزها تداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) على قطاع النقل الجوي دوليا وتأثيراتها على المنطقة العربية.



ولفت العتيبي إلى أن الاجتماع سيستعرض أيضا عددا من التوصيات التي رفعها المكتب التنفيذي للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني أهمها تقارير اللجان الفنية وما تم إنجازه خلال السنة المالية الماضية إضافة إلى مناقشة خطة العمل للدورة المقبلة.