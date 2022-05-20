أسامة أبوالسعود



أصدرت إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف تعميما لأصحاب حملات الحج الكويتية تضمن ضوابط صحية للمقدمين على أداء فريضة الحج أهمها: استكمال التحصينات الأساسية بلقاحات تعتمدها وزارة الصحة السعودية، وتقديم فحص سلبي لفيروس كورونا (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال 72 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية، إلى جانب لبس الكمامة أثناء أداء المناسك في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، مع الحصول على تأمين يتضمن تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة تواجد الحجاج في المملكة. كما حصر التعميم حج هذا العام في الفئة العمرية الأقل من 65 عاما ميلاديا.