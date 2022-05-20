القاهرة ـ ناهد إمام

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار أن الشراكة مع البنك الدولي في تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، وغيره من المشروعات، ساهمت كثيرا في إعادة هيكلة وتطوير قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ما أدى إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات، والإدارة الجيدة للاستثمارات والبنية التحتية لقطاع المرافق بما يضمن تحقيق الاستدامة، والتوجه لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المياه والصرف، ولاسيما مشروعات تحلية مياه البحر.



جاء ذلك خلال لقاء د.عاصم الجزار، مع أعضاء فريق البنك الدولي وذلك في ختام فعاليات البعثة المشتركة من البنكين الدولي والآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والتي تزور مصر حاليا، لمتابعة برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج بمرحلتيه الأولى والثانية (SRSSP - PforR)، وذلك بحضور د.سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، للوقوف على حجم الأعمال التي تم إنجازها بالبرنامج بشركات المرحلة الأولى (الدقهلية والشرقية والبحيرة)، وشركات المرحلة الثانية (الدقهلية والشرقية والمنوفية والغربية ودمياط)، والذي يهدف إلى توفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية، والحفاظ على الموارد المائية، والصحة العامة للمواطنين.



وقال وزير الإسكان، إن النجاح الذي تم ويجرى تحقيقه ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج بمرحلتيه الأولى والثانية، يرجع إلى التعاون المثمر مع البنكين الدولي والآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذا الخبرة والاحترافية الكبيرة التي يتمتع بها فريق عمل البرنامج، وإيمانهم بأهمية العمل الذي يقومون به في توفير خدمة الصرف الصحي لأهالينا بالمناطق الريفية، والتخطيط والإدارة الجيدة والمتابعة الحثيثة لكل مراحل التنفيذ.



وأضاف أنه تم إنشاء وحدة لإدارة البرنامج (PMU) بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وإنشاء وحدات فرعية لإدارة البرنامج (PIUs) بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المستهدفة، مشيرا إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، يعتبر بمنزلة نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات، وتحسين الخدمات، حيث ان ربط التمويل بالنتائج لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، ودعم اللامركزية الإدارية والمالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة للبرنامج.



وأوضح د.الجزار أنه نظرا للنجاح الكبير الذي حققته وحدة إدارة برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (PMU) بوزارة الإسكان، والوحدات الفرعية لإدارة البرنامج (PIUs) بشركات المياه والصرف بالمحافظات، فإنه سيتم الإبقاء على عملها بعد انتهاء تنفيذ مشروعات البرامج، من أجل استدامة تقديم خدمات الصرف الصحي للمواطنين بأعلى كفاءة، والحفاظ على الاستثمارات التي تم إنفاقها بالبرنامج، كما أننا نسعى لاستنساخ التجربة الناجحة التي حققتها وحدة إدارة برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (PMU)، وإنشاء وحدات مماثلة في القطاعات الأخرى بوزارة الإسكان.



وتناول وزير الإسكان الخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر التي تم إعدادها للاستفادة منها في توفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية التنموية التي يتم تنفيذها في جميع المناطق الساحلية بالجمهورية حتى عام 2050 (تم تقسيمها إلى 6 مراحل، كل مرحلة مدتها 5 سنوات) بطاقة 6.4 ملايين م3/ يوم وبتكلفة حوالي 134 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من الوزارات المختلفة، ومنها وزارة الموارد المائية والري، وقد تم إنشاء قطاع خاص بتنفيذ مخرجات الخطة الاستراتيجية للتحلية في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة أحد نواب رئيس الشركة.



وأوضح الوزير أنه من المقرر رفع الطاقة الإجمالية من المياه المحلاة خلال المرحلة الأولى للخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر، من 1.2 مليون م3/ يوم حاليا، إلى 3.5 ملايين م3/ يوم، ونهدف لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التحلية، مضيفا «تلقينا بالفعل عروضا من العديد من الشركات، للمشاركة في تنفيذ مشروعات التحلية، كما نهدف لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة لتحلية مياه البحر، وتصنيع مكونات محطات التحلية محليا من أجل خفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة».



وأكد د.عاصم الجزار أن السياسة التي تنتهجها الدولة حاليا، فيما يتعلق بالصرف الصحي، هي إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بأحدث الأساليب التكنولوجية، بدلا من التخلص الآمن، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، حيث تستخدم الوزارة حاليا 16 طريقة حديثة لمعالجة الصرف الصحي طبقا للمعايير الدولية، ويتم استخدامها في الأغراض المخصصة لذلك.



من جانبهم، أشاد فريق البنك الدولي بأداء وحدة إدارة برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (PMU) بوزارة الإسكان، ودورها الفعال في بناء قدرات شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والنتائج الملحوظة التي تم تحقيقها وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج بمرحلتيه الأولى والثانية، والتحسن الملموس في أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بتنفيذ أعمال البرنامج، حيث إنه من المخطط إنهاء جميع الوصلات المنزلية الخاصة بالمرحلة الأولى من البرنامج في مارس 2023 بإجمالي 167 ألف وصلة منزلية، بالإضافة إلى أنه يجري تنفيذ 49 عقدا، وطرح وترسية 18 عقدا بالمرحلة الثانية من البرنامج لخدمة 178 ألف وصلة منزلية.