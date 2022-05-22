نظم نادي الطموح الكويتي الرياضي الملتقى الصحي التوعوي لأعضاء الأولمبياد الخاص وأولياء أمورهم تحت شعار «إذا تهمك صحتي».



بمشاركة نخبة من المتخصصين والمراكز الصحية تقدمهم البروفيسور رئيس المركز الطبي الكندي د.خالد الصبيح بحضور المدير الوطني للأولمبياد الخاص ورئيس مجلس إدارة نادي الطموح الكويتي الرياضي رحاب بورسلي وأعضاء مجلس الإدارة وجمع من أعضاء الأولمبياد الخاص وأسرهم.



وتم خلال الملتقى طرح العديد من الموضوعات والمفاهيم والإرشادات الطبية التي تهم منتسبي الأولمبياد الخاص وأسرهم من قبل المحاضرين، كما شاركت المتحدثة الرسمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مريم ذياب في تقديم فقرة توعوية بعنوان «لا شيء عنا بدوننا» حظيت باهتمام وإعجاب الحضور في أجواء استثنائية تخللتها إقامة المسابقات وتقديم الجوائز للحضور.



بدورها، أشادت رحاب بورسلي بالمشاركة الطبية رفيعة المستوى والحضور المميز لأعضاء الأولمبياد الخاص وعائلاتهم.



وأوضحت ان هذا الملتقى الصحي التوعوي يعد جزءا من مجموعة برامج متكاملة ينفذها الأولمبياد الخاص تضم الرياضة والتدريب وإعداد القادة والمبادرات والرعاية الصحية، وأضافت ان المخرجات والنتائج الرائعة والمردود الإيجابي لهذه البرامج على اللاعبين وأسرهم تمنحنا الكثير من الدعم والثقة والحافز لاستكمال المسيرة، ومد جسور التعاون والشراكة مع الجهات التي تخدم تطلعاتنا للنهوض والارتقاء بالأنشطة والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وترجمة أهداف التنمية المستدامة التي أقرت في الأمم المتحدة.



وقدمت الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة والمركز الطبي الكندي وعيادة سمايل دزاين وعيادة شهد شهاب للنطق واللغة وجريدة «الأنباء» والشركاء الخارجيين Linos foundation وGolisanofoundation.



من جهته، أعرب د.خالد الصبيح عن سعادته والمركز الطبي الكندي بالشراكة مع الأولمبياد الخاص الكويتي، مشيدا ببادرة نادي الطموح لمد جسور التعاون واستقطاب وتوجيه الخبرات والمراكز الطبية للمساهمة في تقديم الرعاية الصحية لهذه الشريحة الغالية من أبنائنا، مؤكدا ان انضمامه لهذه المنظومة مثلت له إضافة مميزة وشعور بالارتياح والسعادة، وقال الصبيح متوجها للأشخاص ذوي الإعاقة ردا على دعوة (ادمجونا - معكم) نحن معكم وبكم نكتمل على المستوى الشخصي والمهني.



ودعا جميع المراكز والمؤسسات الطبية للقيام بدورها المجتمعي تجاه أبنائنا من الأشخاص ذوي الإعاقة.



شارك في الملتقى د.عبدالوهاب محمد ود.محمود السقا وعيادة سمايل دزاين د.يوسف العوضي والأخصائية شهد شهاب من عيادة النطق واللغة ود.يوسف فيصل.