تشارك الكويت اليوم الأحد ممثلة بوزارة الصحة في اجتماع الدورة الـ 75 لجمعية الصحة العالمية بجنيف بوفد يترأسه وزير الصحة د.خالد السعيد ويستمر حتى 28 الجاري لمناقشة التقدم المحرز للتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها.



وأشارت الوزارة في بيان صحافي الى أن جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات الهامة انطلاقا من الدروس المستفادة من التصدي لجائحة كورونا وتنفيذ خطة العمل العالمية وقرارات الامم المتحدة والصحة العالمية في هذا الصدد.



وأوضحت أنه يتناول أيضا قضايا زراعة الاعضاء والطب التقليدي ونقل الدم وتقارير المتابعة والاستراتيجيات الصادرة بقرارات في دورات سابقة لجمعية الصحة العالمية وتقارير المدير العام وامانة المنظمة عن الامور التنظيمية والادارية والأداء المالي للمنظمة.



وذكرت أن جدول الاعمال يتضمن اعتماد تعيين مدير عام للمنظمة لفترة جديدة لمدة خمس سنوات وتوقيع العقد بناء على قرار المجلس التنفيذي بعد إتمام اختيار المدير العام د.تيدروس جوبيرسوس.



وأفادت بأنه ستتم مناقشة تقرير عن الأحوال الصحية بالأراضي المحتلة بما فيها الجولان المحتل، كما سيستمع الاجتماع الى الكلمة الموحدة لوزراء الصحة العرب التي يلقيها وزير الصحة بالجمهورية الموريتانية الاسلامية.



ولفتت الى أنه من المقرر أن يتم على هامش الاجتماع تسليم جائزة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، للبحوث في مجالي رعاية المسنين وتعزيز الصحة للفائزة بها عام 2021 د.هنادي الحمد من دولة قطر الشقيقة.



وبينت أنه سيتم تسليم الجائزة من قبل رئيس جمعية الصحة العالمية والمدير العام ووزير الصحة د.خالد السعيد.



ونقل البيان عن الوزير السعيد قوله إن الجائزة تعتبر احدى العلامات المضيئة على طريق التعاون بين منظمة الصحة العالمية والكويت وهو تعاون عميق الجذور ممتد لأكثر من ستة عقود. وأكد اعتزاز الكويت بالعمل المشترك مع منظمة الصحة العالمية لتنفيذ البرامج والمبادرات الصحية لتطوير أداء النظم الصحية وتعزيز الامن الصحي والتقدم نحو بلوغ الاهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة.