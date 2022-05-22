حنان عبدالمعبود



كشفت رئيسة الرابطة الكويتية لأطباء الروماتيزم ورئيسة الرابطة العربية لجمعية الروماتيزم د.فاطمة بوطيبان أن الرابطة الكويتية لأطباء الروماتيزم شرعت في التجهيز لعمل سجل إلكتروني من أجل الحصول على إحصائيات كاملة لمرضى اللوبس الموجودين في الكويت، والحصول على أعداد حقيقية ثابتة تمكن من معرفة نسب الإصابة بشكل دقيق وكذلك تمكن من عمل دراسات مختلفة.



وعن عدد الحالات التي تراجع العيادة أكدت بوطيبان ان شهريا يكون هناك من حالتين الى 3 حالات جديدة تراجع عيادة واحدة من العيادات بالمستشفى.



وقالت في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش اليوم التوعوي عن مرض «اللوبس» الذي أقامته الرابطة الكويتية لأطباء الروماتيزم، ومجموعة اللوبس الكويتية بمجمع الأفنيوز تحت شعار «معا.. نقدر نتعايش معاه»: ان مرض «اللوبس» ليس وراثيا ولكن المريض يكون حاملا للجين الوراثي الذي يمكن أن يصيبه بـ «اللوبس» ولكن طريقة الوراثة ليست مباشرة، أي مثله مثل باقي الأمراض الوراثية، حيث هناك احتمالية ان يكون أفراد آخرون من العائلة حاملين للجين الوراثي ولكن هذا لا يعني أن يكونوا مصابين.



وأضافت: «ان مرض اللوبس هو مرض مناعي مزمن، وعلاجاته شهدت تطورا كبيرا وهي متوافرة خاصة العلاجات البيولوجية الحديثة».



وأشارت إلى أن أمراض المناعة هي أمراض مزمنة مثل أمراض السكري والضغط، ولهذا لابد أن يستمر المريض على تناول الأدوية وأغلب الحالات تتناول الأدوية مدى الحياة، مشيرة إلى أن العلاجات الدوائية تشهد تطورا كبيرا ومنها الأدوية البيولوجية التي تجعل المرض في حالة خمول، وحين يتناولها المريض يتمكن من العيش بشكل طبيعي، لافتة الى أن الفعالية أقيمت في مجمع الأفنيوز للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور من مرتادي الأفنيوز من أجل توعية الجمهور والمرضى، وقالت: «أعددنا مجموعة حديثة من البورشورات بالإضافة إلى وسائل تعليمية وتثقيفية والكثير من الأنشطة للأطفال».