وجه النائب د.بدر الملا سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر، عن سبب وقف مخصصات الصفوف الأمامية للديبلوماسيين الذين عملوا في جائحة كورونا في سفاراتنا في الخارج.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1- ما سبب وقف مخصصات الصفوف الأمامية للديبلوماسيين الذين عملوا في جانحة كورونا في سفاراتنا في الخارج؟ وما الأسباب التي استندت الوزارة إليها للإيقاف؟



2- هل تم تمكين الديبلوماسيين في الخارج من التظلم من القرارات التي صدرت في شأن تحديد مستحقي ومقدار مكافأة الصفوف الأمامية؟ في حال الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك، وفي حالة الإجابة النفي، يرجى بيان أسباب ذلك.



3- يرجى تزويدنا بأسماء الإدارات التي حدد لهم استحقاق مكافأة الصفوف الأمامية؟ ولماذا تم صرف 14 يوما فقط لموظفي المطار مع العلم أنهم كانوا على رأس عملهم أثناء الجائحة؟



4- هل هناك مكافأة مادية خصصت لديبلوماسيي الدول التي كان بها عمل أو جهد مضاعف لارتفاع عدد الكويتيين من سياح أو طلبة أو علاج بالخارج وقت عملية الإجلاء؟ في حال الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك، وفي حال الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب ذلك.