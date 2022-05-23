وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى وزير الصحة د. خالد السعيد، قال في مقدمته:



إنه حرصا منا على حماية الأموال العامة ومراقبة جودة الرعاية الصحية، ومن أجل التحقق من كيفية وآلية التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية وأثرها على الصحة العامة والبيئة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الآلية المتبعة والإجراءات المعمول بها في وزارة الصحة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية؟



2 ـ كشف يبين فيه عدد الأدوية منتهية الصلاحية وكميتها وأنواعها.



3 ـ هل تتضمن عقود استيراد الأدوية إلى الكويت أن يجري استرجاعها في حال انتهاء صلاحيتها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بتقرير عن الأدوية المستوردة وكميتها وعدد الأدوية المسترجعة بسبب الإتلاف والانتهاء وكميتها، مع بيان قيمة الاستيراد والتصدير.