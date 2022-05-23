وجه النائب حمدان العازمي سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، كما وجه سؤالا الى وزير التربية د.علي المضف بشأن الوظائف الإشرافية، وطالب في السؤال المشترك تزويده وإفادته بالآتي:



1- كشف بعدد اللجان والفرق المشكلة في وزاراتكم والجهات التابعة لكم خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، وأسماء أعضاء كل منها، ومدة أعمالها.



2- هل تعمل هذه اللجان والفرق التي شكلت في الاجتماعات وفقا للنصاب المقرر حسب تعليمات مجلس وديوان الخدمة المدنية؟ وما نتائج عمل هذه اللجان؟



3- هل يوجد تضارب في أعمال هذه اللجان والفرق مع الاختصاصات الأصيلة للوحدات التنظيمية العملية في الوزارة أو الجهات التابعة لكم؟



4- هل تعقد هذه اللجان والفرق اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل توجد محاضر تثبت ذلك؟



5- هل شكلت لجان لمراجعة أعمال وانعقاد هذه اللجان وفرق العمل لمتابعة مدى التزامها في القوانين واللوائح وقرارات مجلس الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من نتائج عمل لجان المراجعة.



6- هل تم الالتزام بتعليمات ديواني المحاسبة والخدمة المدنية بالنسبة لعقد وعضوية وعمل هذه اللجان في الحضور وانصراف أعضائها؟



7- كم تبلغ الميزانية المصروفة لأعمال اللجان والفرق المشكلة في وزاراتكم أو الجهات التابعة لكم خلال السنوات الـ 5 الأخيرة؟



وقال في مقدمة السؤال الموجه إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، نمى إلى علمي استبعاد الكثير من المتقدمين للوظائف الإشرافية في مراقبة الاختيار ممن تنطبق عليهم شروط الإعلان وشروط شغل الوظائف الإشرافية.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1- كشف بأسماء شاغلي الوظائف الإشرافية في مراقبة الاختيار التابعة لإدارة الموارد البشرية قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات ندبهم للوظيفة الإشرافية مع بيان من ثبتوا في الوظيفة.



2- كشف بأسماء أعضاء لجنة المقابلات ومنصبهم الإشرافي مع بيان كيفية شغلهم المنصب الإشرافي ندبا أو تثبيتا، مع تزويدي بصورة ضوئية من الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في مراقبة الاختيار وأسماء المتقدمين لها ومؤهلاتهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية وتدرجهم الوظيفي.



3- ما أسس المفاضلة بين المتقدمين؟ مع بيان من استبعد وأسباب الاستبعاد والسند القانوني للاستبعاد.



4- ما مدى مراعاتكم لتطبيق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2006/25) المعدل بالقرار رقم (2015/30) في قبول طلبات المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية واستبعادها.



5- ما أسباب توقف أكثر من 30 طلب تعديل وضع في مراقبة الاختيار لمدة تزيد على ستة أشهر للموظفين الذين حصلوا على شهادة البكالوريوس في الحقوق على الرغم من معادلة شهاداتهم من وزارة التعليم العالي وموافقة ديوان الخدمة المدنية على تعديل أوضاعهم الوظيفية وشغلهم وظيفة «باحث مبتدئ قانوني»؟



6- ورد في بطاقة الاختصاص الوظيفي لمراقبة الاختيار أنه من اختصاصات المراقبة «إرسال الطلبات المستوفاة للشروط المطلوبة إلى الجهة ومعاونتها في استدعاء الذين يجري ترشيحهم إلى المقابلة ثم الحصول على بيان بأسماء من وقع عليهم الاختيار وذلك لاستكمال إجراءات تعيينهم» يرجى إفادتي بالمدة القصوى لإرسال الطلب إلى قسم التعيين لاستكمال إجراءات تعيين من وقع عليهم الاختيار.



7- ورد في بطاقة الاختصاص الوظيفي لقسم اختيار الوظائف التعليمية وقسم اختيار الوظائف الإدارية والمعاونة والمساعدة التابعين لمراقبة الاختيار أنه من اختصاصات القسمين» دراسة سوق العمل محليا وخارجيا لتحديد أفضل وأنسب المصادر لتلية احتياجات الوزارة من العمالة ورفع المقترحات الخاصة بذلك» يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن هذه الدراسات والمقترحات لكل قسم على حدة، وذلك من يناير 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.