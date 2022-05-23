أعلنت القوات المسلحة الأردنية أمس مقتل أربعة أشخاص وإحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.



وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، بأن المنطقة العسكرية الشرقية قامت بعملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية فجر أمس، أسفرت عن مقتل أربعة مهربين وإصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري.



وأوضح المصدر أن الجيش الأردني رصد مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة بإسناد من مجموعات مسلحة، حيث قامت آليات رد الفعل السريع بالتعامل مع هذه المجموعات من خلال تطبيق قواعد الاشتباك.



وبين المصدر أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 637 ألف حبة كبتاغون و181 كف حشيش و39 ألفا و600 حبة ترامادول وسلاح كلاشينكوف، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.