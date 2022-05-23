كشف سفير سورية في روسيا رياض حداد أن التوريدات الروسية للاحتياجات الأساسية إلى سورية تتم بشكل مستمر ومستقر، وأوضح أن سورية كانت من الدول القلائل التي استثنتها روسيا من القرارات التي اتخذتها مؤخرا فيما يخص تصدير منتجاتها، ردا على العقوبات الغربية ضدها بسبب غزوها لروسيا.

ونقلت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من دمشق عن حداد القول إن روسيا استثنت حكومته من جميع الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا فيما يخص تصدير المنتجات، وعلى رأسها القمح.



واعتبر أن هذه الاستثناءات تؤكد أن روسيا تقف إلى جانب سورية في التصدي للحرب الاقتصادية التي تشن عليها، على حد قوله.

وقال إن «هناك إصرارا من الجانبين السوري والروسي لمواجهة الحصار الاقتصادي والعقوبات الغربية الجائرة المفروضة على الطرفين».

وكشف حداد عن دفعة جديدة من المساعدات الروسية ستصل إلى سورية الشهر القادم تقارب نحو 160 طنا، مشيرا إلى أن وصول هذه المساعدات سيتزامن مع وصول وفد روسي كبير إلى دمشق لعقد أعمال اللجنة الحكومية السورية- الروسية المشتركة الشهر المقبل.