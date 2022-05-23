قال وكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد، إنه تمت إعادة تزكية الكويت في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية لمدة عامين قادمين، وذلك خلال الجمعية العمومية الـ 57 للمنظمة.



وأوضح الحمد، في تصريح لـ «كونا»، ان اجتماع الجمعية العمومية سبقته ثلاثة اجتماعات خاصة بالمجلس التنفيذي ولجنة الخبراء المنبثقة عن المجلس، مشيرا إلى مراجعة كل ما يتعلق بالميزانية المقترحة للعامين 2023 و2024.



وأشار كذلك إلى أن الاجتماع بحث كل التوصيات المطروحة على جدول الأعمال واعتمدها، فضلا عن اعتماد تقرير الرقابة المالية وأيضا مكاتب التفتيش والتدقيق.



وأشار الحمد إلى أنه تم التجديد للكويت «كونها من الدول المساهمة بشكل كبير في سداد الرسوم السنوية إضافة إلى مشاركتها الفعالة في الدورات التدريبية الخاصة بالمنظمة وأيضا الورش والمؤتمرات».



وعن التجارب الإدارية التي تم عرضها في الجمعية العمومية للمنظمة، أشار الحمد إلى عرض ثلاث تجارب لفلسطين ومصر وسلطنة عمان كانت محل إشادة، موضحا أن هذه التجارب معمول بها في الكويت منذ سنوات.



وذكر أن تجربة فلسطين كانت في أرشفة الملفات الحكومية، مبينا ان الكويت لها نظام مستقل لكل الملفات المؤرشفة فضلا عن ان للكويت نظام توظيف مركزيا يتم العمل به منذ عام 1990. وأشار إلى أن تجربة مصر كانت في موضوع الاختبار الحكومي، موضحا أن ديوان الخدمة المدنية طرح أن يكون هناك مركز للتدريب والاختبار الحكومي يخدم الوظائف العامة والإشرافية والقيادية «وانتهينا من إعداد مرسومه وموجود في مجلس الوزراء بانتظار صدور المرسوم».



وذكر الحمد انه بعدما يصدر مرسوم مركز التدريب والاختبار الحكومي «سنأتي لعرضه على الاجتماعات المقبلة للمنظمة العربية كتجربة كويتية ناجحة جاءت فكرتها من شباب كويتي». وضم وفد ديوان الخدمة المدنية المرافق كلا من الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري أحمد الكندري ومدير مكتب التنسيق والمتابعة بدور البدر ومعاذ عيدان.