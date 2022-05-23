بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تهنئة لأعضاء المجلس البلدي عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاهم إياها المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية المجلس البلدي، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفع رايته.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تهنئة لأعضاء المجلس البلدي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزهم بعضوية المجلس البلدي متمنيا لهم كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات تهنئة مماثلة.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى د.رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وأن يعم الأمن والسلام والاستقرار كل ربوع البلد الشقيق.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى د.رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.