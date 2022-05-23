أعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض حمد المشعان، أن الكويت تستعد لاستضافة اجتماع دولي لمكافحة الإرهاب غدا الثلاثاء الموافق 24 الجاري بشأن مجموعة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمنبثقة من مجاميع التحالف الدولي ضد داعش.



وقال المشعان لـ «كونا» ان استضافة الكويت هذا الاجتماع تأتي استكمالا لجهودها المبذولة في مكافحة الإرهاب والتي تجسدت مؤخرا بمشاركة وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وترؤسه وفد الكويت في الاجتماع الوزاري للتحالف ضد داعش والذي عقد بمدينة مراكش الغربية في 11 الجاري.



وأضاف ان الكويت بذلت جهودا حثيثة ومشتركة مع الدول الأعضاء في المجتمع الدولي لمكافحة داعش سواء على نطاق الاجتماعات الدولية أو الوطنية والتي تتمثل في لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.



وأكد في السياق ذاته، على ضرورة مناقشة وإيجاد طرق جديدة وتشريعات حول كيفية إعادة تأهيل واستقبال المقاتلين في مناطق النزاع بعد إخضاعهم لمحاكمات عادلة إضافة إلى أهمية خلق برامج تسهم على تأهليهم وإدماجهم في المجتمع.



كما أكد على أهمية بحث كل التحديات الرئيسية خلال الاجتماع المقرر عقده غدا الثلاثاء لإيجاد حلول للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد داعش وكيفية الاستفادة من التجارب الوطنية وتعزيز بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب.



يذكر ان مجموعة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتي تترأسها كل من الكويت وتركيا وهولندا تعتبر أحد المجاميع المنبثقة من التحالف الدولي ضد داعش والذي يضم 85 دولة.