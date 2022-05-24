أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أمس أن مخزونها من الوقود سينفد كليا في معمل «دير عمار» لإنتاج الكهرباء بشمالي لبنان اليوم، محذرة من انقطاع في التيار الكهربائي عن هذه المنطقة.



وقالت المؤسسة في بيان إن معمل «دير عمار» هو المعمل الحراري الوحيد المتبقي لإنتاج الطاقة الكهربائية على الشبكة ما سيؤدي إلى وضعه قسريا خارج الخدمة.



وأضافت المؤسسة «لا يتبقى على الشبكة سوى إنتاج المعامل المائية لتوليد الكهرباء الذي لا يتعدى 100 ميغاواط».



وأشارت إلى تأخر وصول الناقلة البحرية المحملة بوقود «ديزل اويل» إلى لبنان إلى الغد.



وأوضحت ان التغذية بالتيار الكهربائي ستعود «تدريجيا إلى ما كانت عليه أي حوالي 450 ميغاواط سرعان ما يتم تعويض خزين مادة الغاز أويل بعد إجراء الفحوصات المخبرية على الناقلة البحرية المعنية وإنجاز كل الإجراءات الفنية والإدارية لتفريغ كامل حمولتها».



وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أعلنت منذ أيام أنها وبسبب «رفع القدرة الإنتاجية لتغطية فترة الانتخابات النيابية (التي جرت في الـ 15 الجاري) استهلكت خزينها من المحروقات بوتيرة أسرع خلال تلك الفترة».