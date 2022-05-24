عقد مجلس الأعمال الأميركي في الكويت ورشة عمل أقيمت على جلستين بعنوان «التعاقد وتقديم العروض إلى الجيش الأميركي»، وذلك بمشاركة متحدثين من الجناح الاستكشافي 386 التابع لسلاح الجو الأميركي، ومركز التعاقد الإقليمي للجيش الأميركي في الكويت (RCC-KU)، ودائرة الأشغال العامة (DPW-N).



استهلت الورشة بكلمة افتتاحية لرئيس غرفة التجارة الأميركية بيت سويفت، الذي رحب بغرفة التجارة الأميركية في المنطقة وشكر المشاركين في الورشة على تخصيص وقتهم للتعرف على كيفية ممارسة الأعمال التجارية مع الحكومة الفيدرالية الأميركية.



تلا ذلك كلمة للمتحدث من الجناح الاستكشافي 386 التابع لسلاح الجو الأميركي، حيث سلط الضوء على مواضيع عدة كان أهمها برنامج بطاقة الشراء الحكومية GPC، حيث تطرق إلى الحديث عن العناصر المشتركة التي يتم شراؤها عبر هذه البطاقة، ومميزاتها، بالإضافة إلى الحديث عن عملية ما قبل تقديم طلب العروض، وعملية تقديم الطلب، ومتطلبات العروض، ونصائح حول تقديم أفضل عروض الأسعار، وعملية إرساء العقود وما بعدها، وفرص التعاقد، وعقود مركبات البناء.



وفي حديثه عن برنامج بطاقة الشراء الحكومية، أوضح المتحدث باسم الجناح الاستكشافي 386 التابع لسلاح الجو الأميركي، أن هذه البطاقة يتم إصدارها لكل مشتر بهدف تبسيط إجراءات الدفع وتقليل الإجراءات الإدارية المتعلقة بشراء اللوازم والخدمات، حيث يمكن من خلال برنامج «جي بي سي فلايت» GPC Flight شراء تلك التي تقل قيمتها عن 35 ألف دولار فيما يبلغ الحد الأقصى لشراء مستلزمات البناء 2.000 دولار أميركي.

أما بالنسبة للعناصر المشتركة التي يتم شراؤها عبر بطاقة الشراء الحكومية فهي كل من الطابعات والحبر، والتلفزيونات ومكبرات الصوت، والأثاث كالمكاتب والكراسي، ومشاريع البناء الصغيرة، ومواد البناء، والمصابيح الكهربائية، ولوازم السباكة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء.



وقد قدم أيضا المتحدث باسم الجناح الاستكشافي 386 التابع لسلاح الجو الأميركي عرضا تفصيليا حول مزايا برنامج بطاقة الشراء الحكومية والتي تتمثل في الدفع الفوري، بحيث يتلقى البائع الأموال بشكل فوري، كما تكون عمليات الشراء عبر هذه البطاقة للعقود ذات الفترات الزمنية القصيرة أسهل وأسرع بكثير من إجراءات عمل عقد جديد.

فضلا عن أن عملية طلب المنتج تكون أسرع وكذلك عملية تسليمه، ويمكن من خلال برنامج «جي بي سي فلايت» GPC Flight التواصل المباشر مع الموردين المحليين وشراء المنتجات منهم بشكل فوري ومباشر.



وبعد الانتهاء من هذه المناقشة تطرق المتحدثون من الجناح الاستكشافي 386 التابع لسلاح الجو الأميركي، إلى موضوع عملية ما قبل تقديم طلب العروض حيث يقوم العميل بتطوير حزمة متطلبات تتضمن معلومات حول ما سيتم شراؤه، وعروض أسعار من بائعين محليين مختلفين، والتمويل المالي لهذه المتطلبات.

ومن بعد ذلك تمت الإشارة إلى كيفية تطوير طلب العرض والذي إما أن يكون طلب عرض سعر أو طلب مقترح أو دعوة لتقديم مناقصة، ومن ثم يتم إرسال هذا الطلب إلى بائعين محليين محددين يكونون قادرين على تلبية المتطلبات والشروط. بالإضافة إلى ما سبق فقد أشار المتحدثون أيضا إلى متطلبات العروض والنصائح الخاصة بتقديمها.



وفي ختام الجلسة الأولى، ناقش المتحدثون من الجناح الاستكشافي 386 التابع لسلاح الجو الأميركي، عملية إرساء العقود وما بعدها، وسلطوا الضوء على فرص التعاقد، وعقود مركبات البناء، وفرص المقاولات الإنشائية.



أما في الجلسة الثانية فقد أشار المتحدثون من مركز التعاقد الإقليمي للجيش الأميركي في الكويت RCC-KU، ودائرة الأشغال العامة (DPW-N) إلى أن حكومة الولايات المتحدة الأميركية تبحث عن شركاء أكفاء يمكنهم تقديم خدمات المقاولات الإنشائية في المنشآت والمرافق في الكويت.

وقد قدم المتحدث من مركز التعاقد الإقليمي في الكويت عرضا تقديميا مفصلا حول «عقود طلبات المهام المتعددة وعقود مواعيد التسليم غير المحدد للكميات المتعددة الإرساء» لجهود الإنشاءات المتوقعة في الكويت خلال الفترة من 2022 - 2027. هذا وقد أسهب المتحدث في تعريف «عقود طلبات المهام المتعددة وعقود مواعيد التسليم غير المحدد للكميات المتعددة الإرساء» وراجع العوامل المختلفة التي تستخدمها حكومة الولايات المتحدة لتقييم جميع المقترحات المقدمة مثل الخبرة، والنهج الإداري والفني، والأداء في الماضي، والقدرة المالية.



وقد قام أيضا المتحدث من مركز التعاقد الإقليمي للجيش الأميركي في الكويت RCC-KU بتسليط الضوء على المتطلبات المسبقة التي يجب أن يفي بها البائع من أجل العمل مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية، حيث يتوجب على البائعين المهتمين التأكد من أنهم مسجلون في نظم إدارة الجوائز (SAM) ونظام التعاقد الطارئ المشترك (JCCS).

فإنه عند اختيار «عقود طلبات المهام المتعددة» MATOC، سيطلب من كل حائز أيضا الحصول على تأمين قانون الدفاع الأساسي (DBA) من مزود تأمين معتمد من وزارة العمل الأميركية، والتسجيل في بيئة المؤسسة المتكاملة للمشتريات (PIEE)، وإدخال بيانات الموظف في سجلات التتبع قبل النشر والتشغيل (SPOT).