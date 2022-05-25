خلود أبوالمجد

في حفل أقيم ضمن فعاليات مهرجان «كان» السينمائي، أعلن مركز السينما العربية في حفل أقيم بالشراكة مع مؤسسة IEFTA، عن الفائزين بجوائز النسخة السادسة من جوائز النقاد للأفلام العربية التي تستهدف الأفلام التي تم إنتاجها في 2021، وشارك في تقييم الأفلام لجنة تحكيم تتكون من 167 ناقدا من 68 دولة، يشاهدون الأفلام عبر الشريك الرقمي Festival Scope.

وتعلق ديبورا يانغ مدير جوائز النقاد بالقول: رغم التنوع الكبير في ترشيحات هذا العام، فاز الفيلم المصري «ريش» للمخرج عمر الزهيري بـ 3 جوائز، وهو فيلم أصيل وينبئ بمخرج يمتلك عينا قادرة على التقاط القضايا الاجتماعية بذكاء، مبروك لـ «ريش» والفائزين في الفئات الأخرى، ونشكر أعضاء لجنة التحكيم على مساهمتهم القيمة معنا.

وجاءت قائمة الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية:

- أفضل فيلم: «ريش» (مصر).

- أفضل ممثل: علي سليمان عن فيلم «أميرة» (فلسطين).

- أفضل ممثلة: ميساء عبدالهادي عن فيلم «صالون هدى» (فلسطين).

- أفضل مخرج: عمر الزهيري عن فيلم «ريش» (مصر).

- أفضل سيناريو: أحمد عامر وعمر الزهيري عن فيلم «ريش» (مصر).

- أفضل فيلم وثائقي: «فلسطين الصغرى» (فلسطين ولبنان).

وانطلقت جوائز النقاد للأفلام العربية في نسختها الأولى على هامش فاعليات الدورة الـ 70 من مهرجان «كان» السينمائي، وتمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنويا في فئات أفضل فيلم روائي ووثائقي ومخرج ومؤلف وممثلة وممثل، وتضم لجنة تحكيم الجوائز هذا العام 167 من أبرز النقاد العرب والأجانب ينتمون إلى 68 دولة بأنحاء العالم، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية.