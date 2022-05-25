استدعت النيابة العامة المصرية الفنانة شيرين عبدالوهاب للمثول أمامها لسماع أقوالها فيما جاء على لسان الفنان حسام حبيب، خلال التحقيق معه في اتهامها له بسبها وقذفها هي وابنتيها، وحيازة سلاح منتهية رخصته، وما ورد في أقواله حول عودتها لعصمته وأنه تواجد في منزلها باعتباره زوجها وأن الخلافات بينهما «عائلية».



ومن المنتظر أن تحضر شيرين برفقة 4 أشخاص ذكرهم حبيب بالاسم ومن بينهم مديرة أعمالها سارة الطباخ، مؤكدا أنهم كانوا شهودا على رده زوجته إلى عصمته شفهيا بعد طلاق دام أسبوعين فقط، وهو ما يتعارض مع بلاغ شيرين عبدالوهاب لشرطة النجدة، حيث وصفت حبيب بزوجها السابق، وأكدت أنها مطلقة.



وكشف جميل سعيد، محامي الفنان حسام حبيب، عن مفاجأة غير متوقعة، مؤكدا أن حبيب قام برد شيرين إلى عصمته بعد أسبوعين فقط من الطلاق، بحضور 4 شهود، وأنه يقيم منذ هذا الوقت في منزل الزوجية، لافتا إلى أن تصريحات موكله تتناقض مع بلاغ الفنانة لشرطة النجدة ووصفها حسام بطليقها.



وقال المحامي في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، أن تصريحاته كلها من واقع أقوال حسام حبيب أمام النيابة العامة، ولا يعرف مدى صحتها، وأضاف أن واقعة الخلاف بين موكله والفنانة شيرين عبدالوهاب بدأت أثناء وجوده في فيلا الزوجية الخاصة بشيرين، حيث إنهما يعيشان معا، بعد أن قام بردها لعصمته شفهيا وبشهادة 4 من الشهود، من بينهم سارة الطباخ، مديرة أعمال شيرين، وسائقها الخاص.



وأكد أن وكيل النيابة طلب حضور شيرين عبدالوهاب وسارة الطباخ للاستماع إلى أقوالهما فيما قاله حسام حبيب في مذكرة الدفاع عن نفسه.