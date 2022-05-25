تعمل الفنانة نور حداد على إطلاق أغنيتها الأولى تلبية لرغبة الجمهور، الذي أبدى إعجابه بصوتها خلال مشاركتها في «بوليفارد المواهب»، وطلب منها تقديم أغنية خاصة.



وكشفت نور عن تفاصيل الأغنية، مبينة أنها ستطرح مقطعا تشويقيا لها هذه الفترة، وقالت: الأغنية هي «كوفر يا غالي» بمزيج موسيقي مختلف، وسينال إعجاب متابعيني، مشيرة إلى أنها درست ذوق الجمهور كثيرا قبل طرح الأغنية، مؤكدة أنها ستقدم العمل بطريقة الفيديو كليب بمنطقة صحراوية في الرياض.



وأفصحت نور عن أنها تخطط أيضا لإنتاج أغنية شامية خاصة، بعد أن كسبت خبرة واسعة من خلال احتكاكها بالنجوم وخبراء الفن في برنامج «بوليفارد المواهب».



وفي الختام، شكرت المخرج والمنتج اللبناني rayhage لدعمه الأغنية، و«تورش جروب» التي تتولى إدارة محتواها الإبداعي لخلق أفكار مختلفة وتسويقها مع عدد من المواهب الصاعدين في مختلف المجالات.