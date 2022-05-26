عقدت في روما جلسة المشاورات السياسية بين الكويت وجمهورية إيطاليا ترأس فيها الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري فيما ترأس الجانب الإيطالي نائب وزير الخارجية الإيطالية مارينا سيريني.



وتم خلال الجلسة استعراض مسيرة الصداقة المميزة بين البلدين وما حققته خلال الفترة الماضية.



وأكد الجانبان العزم على العمل للانتقال بتلك العلاقات إلى آفاق جديدة بكل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية وغيرها وفق آلية متفق عليها وبإطار زمني محدد.



كما تناولت الجلسة الجهود التي تبذلها الكويت في سبيل إعفاء مواطنيها من تأشيرة الشنغن، حيث عبر الجانبان عن الارتياح لما تحقق في هذا الإطار حتى الآن وعزمهما على العمل معا لاستكمال ما تبقى من إجراءات لدخول الإعفاء حيز النفاذ.



وأعرب السفير الظفيري عن التقدير للدور الذي لعبته إيطاليا في سبيل تحقيق هذا الهدف فيما أكدت سيريني دعم إيطاليا الكامل لإعفاء مواطني الكويت من تأشيرة الشنغن وسعي إيطاليا لإتمام الإجراءات بأسرع وقت ممكن.



وتناولت الجلسة أيضا استعراض الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.